뛰는 집값에… 소형 아파트 청약자 수, 중형 첫 추월

‘분양가 14억’ 서울 소형 쏠림 뚜렷

아파트 매매가 상승률도 가장 높아

2일 서울 남산에서 바라본 시내 아파트 모습. 연합뉴스

집값, 분양가 상승이 이어지고 대출 문턱은 좁아지면서 소형 면적 아파트의 인기가 높아지고 있다. 국민평형으로 불리는 전용면적 84㎡보다 상대적으로 가격은 저렴하면서 주택담보대출을 최대로 활용할 수 있기 때문인 것으로 풀이된다.



18일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트의 소형 면적(전용면적 60㎡ 이하) 청약자 수가 중형 면적(전용면적 60~85㎡)을 넘어선 것으로 나타났다. 청약홈에서 주택 청약 접수가 시작된 2020년 이후 처음이다. 지난해 전체 48만5271명의 수도권 아파트 청약자 중 21만8047명이 소형 면적에 지원했다. 중형 면적 청약자(21만7322명)보다 많다.



지난해 집값이 크게 뛴 서울은 소형 쏠림 현상이 뚜렷했다. 전체 청약자의 59.7%(17만7840명)가 소형 면적에 청약을 접수했다. 청약 경쟁률도 소형은 172.8대 1로, 중형(160.0대 1)보다 높았다. 분양평가 전문회사 리얼하우스가 분석한 내용에 따르면 지난 1월 말 기준 최근 1년간 서울에서 분양된 민간 아파트의 전용 84㎡ 평균 분양가격은 18억8971만원, 전용 59㎡ 평균 분양가격은 14억240만원이었다.



높아진 분양가에 고금리, 대출 규제까지 맞물리면서 청약자들의 자금 조달 부담은 더욱 커졌다. 이에 청약에 당첨되더라도 상대적으로 부담이 덜한 소형에 청약자들의 통장이 몰린 것으로 분석된다. 수도권 1~2인 가구 비중이 늘고, 소형 평형 설계가 효율적으로 변한 것도 영향을 미쳤을 것으로 보인다.



소형 평형 아파트의 인기는 분양 시장에만 한정되지 않았다. 한국부동산원의 규모별 아파트 매매가격지수 자료에 따르면, 지난해 서울에서는 전용 60㎡ 이하 소형 아파트 매매가격이 5.71% 오르면서 가장 높은 상승률을 기록했다. 전용 85㎡ 초과~102㎡ 이하는 5.52%, 전용 60㎡ 초과~85㎡ 이하는 5.36%로 전용 60㎡ 이하보다 상승률이 약간 낮았다.



장선영 부동산R114 책임연구원은 “소형 아파트 선호 현상은 단기적인 인기 쏠림을 넘어 향후 수도권 분양 시장 수요 구조가 본격적으로 재편되고 있음을 시사한다”고 분석했다.



정진영 기자 young@kmib.co.kr



