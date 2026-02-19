뛰는 집값에… 소형 아파트 청약자 수, 중형 첫 추월
‘분양가 14억’ 서울 소형 쏠림 뚜렷
아파트 매매가 상승률도 가장 높아
집값, 분양가 상승이 이어지고 대출 문턱은 좁아지면서 소형 면적 아파트의 인기가 높아지고 있다. 국민평형으로 불리는 전용면적 84㎡보다 상대적으로 가격은 저렴하면서 주택담보대출을 최대로 활용할 수 있기 때문인 것으로 풀이된다.
18일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트의 소형 면적(전용면적 60㎡ 이하) 청약자 수가 중형 면적(전용면적 60~85㎡)을 넘어선 것으로 나타났다. 청약홈에서 주택 청약 접수가 시작된 2020년 이후 처음이다. 지난해 전체 48만5271명의 수도권 아파트 청약자 중 21만8047명이 소형 면적에 지원했다. 중형 면적 청약자(21만7322명)보다 많다.
지난해 집값이 크게 뛴 서울은 소형 쏠림 현상이 뚜렷했다. 전체 청약자의 59.7%(17만7840명)가 소형 면적에 청약을 접수했다. 청약 경쟁률도 소형은 172.8대 1로, 중형(160.0대 1)보다 높았다. 분양평가 전문회사 리얼하우스가 분석한 내용에 따르면 지난 1월 말 기준 최근 1년간 서울에서 분양된 민간 아파트의 전용 84㎡ 평균 분양가격은 18억8971만원, 전용 59㎡ 평균 분양가격은 14억240만원이었다.
높아진 분양가에 고금리, 대출 규제까지 맞물리면서 청약자들의 자금 조달 부담은 더욱 커졌다. 이에 청약에 당첨되더라도 상대적으로 부담이 덜한 소형에 청약자들의 통장이 몰린 것으로 분석된다. 수도권 1~2인 가구 비중이 늘고, 소형 평형 설계가 효율적으로 변한 것도 영향을 미쳤을 것으로 보인다.
소형 평형 아파트의 인기는 분양 시장에만 한정되지 않았다. 한국부동산원의 규모별 아파트 매매가격지수 자료에 따르면, 지난해 서울에서는 전용 60㎡ 이하 소형 아파트 매매가격이 5.71% 오르면서 가장 높은 상승률을 기록했다. 전용 85㎡ 초과~102㎡ 이하는 5.52%, 전용 60㎡ 초과~85㎡ 이하는 5.36%로 전용 60㎡ 이하보다 상승률이 약간 낮았다.
장선영 부동산R114 책임연구원은 “소형 아파트 선호 현상은 단기적인 인기 쏠림을 넘어 향후 수도권 분양 시장 수요 구조가 본격적으로 재편되고 있음을 시사한다”고 분석했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
