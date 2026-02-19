제네시스, 2030년까지 PGA 투어 동행한다
우즈 “앤서니 김 우승에 감동”
현대자동차의 프리미엄 브랜드 제네시스가 미국프로골프협회(PGA) 투어 토너먼트 대회인 제네시스 인비테이셔널 타이틀 스폰서십을 2030년까지 연장키로 했다고 18일 밝혔다. 제네시스는 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 리비에라 컨트리클럽에서 PGA투어·타이거 우즈 재단과 함께 재계약 조인식을 가졌다. 이날 행사엔 정의선 현대차그룹 회장, 장재훈 부회장, 호세 무뇨스 현대차 사장, 랜디 파커 북미권역본부장, 브라이언 롤랩 PGA투어 최고경영자(CEO), 우즈 재단 대표인 타이거 우즈 등이 참석했다. 제네시스 인비테이셔널은 1926년 창설된 LA오픈이 전신이다. 올해 창설 100주년을 맞았다. 정 회장은 “100년이란 전통을 이어온 제네시스 인비테이셔널은 골프가 지켜온 품격과 헤리티지를 상징하는 대회이자 제네시스 브랜드가 추구하는 진정성, 존중, 탁월함의 가치를 함께 보여주는 무대”라고 강조했다.
한편 우즈는 이날 공식 기자회견에서 앤서니 김의 16년 만의 우승에 대해 “감동적이었다”고 평가했다. 앤서니 김은 지난 15일 LIV 골프 애들레이드에서 욘 람(스페인)을 꺾고 15년 10개월 만에 우승컵을 들어 올렸다. ‘포스트 우즈’ 주자로 주목받다가 2012년 갑자기 은퇴하고 필드에서 사라졌던 앤서니 김은 2024년 LIV 골프로 복귀했다. 우즈는 “앤서니 김은 매우 재능이 있었다. 샬럿에서 우승할 때나 2008년 라이더컵에서 엄청난 실력을 보여줬다”고 회상했다. 이어 “그가 골프계를 떠났다가 많은 어려움을 이겨내며 우승까지 했다. 그가 가족에게 보인 헌신적인 모습이 매우 감동적이었다”고 말했다.
