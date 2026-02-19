연극 연출가 김정옥 별세
연극에 한국의 전통 요소를 가미해 영역을 확장한 연극 연출가 김정옥(사진)씨가 17일 별세했다. 향년 94세. 광주에서 태어난 고인은 서울대 불문과를 졸업하고 프랑스 소르본대에서 불문학과 영화학을 공부했다. 유학 시절 프랑스에 온 유치진(1905~1974)의 영향을 받아 연극으로 방향을 돌렸다.
1959년 귀국해 중앙대 연극영화학과 전임강사가 되면서 본격적으로 연극인의 길을 걸었다. 1966년 극단 자유를 창립한 뒤 다양한 실험적 무대를 펼쳤다. ‘무엇이 될고하니’(1978)부터 전통 연희와 굿 형식을 연극에 수용했다. ‘피의 결혼’(1984) ‘바람은 불어도 꽃은 피네’(1984) 등을 통해 연극을 서양적인 것에서 동양적인 것으로, 이국적인 것에서 한국적인 것으로 만들어냈다는 평가를 받았다.
60여년 동안 200여편을 연출하며 한국 연극계의 전설로 자리매김했다. 1995년 아시아인 최초로 유네스코 국제극예술협회(ITI) 회장이 된 뒤 3연임했다.
권남영 기자
