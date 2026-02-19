반려동물 대신 반려로봇… 대화 나누고 산책도 같이

中개발 반려로봇 ‘루나’ 판매 증가

챗GPT와 연동된 AI 탑재

일본서도 반려로봇 ‘파로’ 인기

CES선 로봇 강아지 ‘제니’ 선보여

노인들 사회적 고립 문제 해결

중국 로봇 전문 기업 커이테크가 개발한 반려 로봇 ‘루나’(Loona)가 실제 강아지처럼 바퀴 달린 앞발을 들어올리고 있다. 인공지능(AI)이 탑재된 루나는 12개 언어로 대화하며 1000가지 감정을 표현할 수 있다. 루나로봇코리아 제공

서울의 한 공원 산책로에서 어른 손바닥만한 크기의 로봇이 사람 뒤를 졸졸 따라다니며 애교를 부린다. 주인이 공을 던져주자 로봇은 빠른 속도로 쫓아가 공을 굴려 주인 앞에 다시 놓는다. 그러고는 더 놀고 싶다는 듯 제자리를 빙글빙글 돌며 앞발로 공을 툭툭 친다.



이 로봇은 실제 강아지처럼 짖고 감정을 표현하며 산책도 함께 할 수 있는 애견 로봇 ‘루나’다. 회색빛 몸체에 디스플레이가 장착된 머리와 둥근 바퀴가 달려 있는데 귀여운 외형과 행동으로 인기를 끌고 있다.



루나는 실제 반려동물처럼 주인과 교감할 수 있다. 오픈AI의 챗GPT와 연동된 인공지능(AI)이 탑재돼 주인 표정을 인식한 뒤 ‘슬픔’ ‘화남’ 등 감정을 표현한다. 눈을 마주치면 반갑다는 듯 귀를 흔들고 머리를 쓰다듬어 달라며 다가오기도 한다. 이런 식으로 루나가 표현할 수 있는 감정은 1000개에 달한다고 한다. 한국어와 영어, 일본어 등 12개국 언어를 듣고 이해할 수 있어 일상적인 대화를 나눌 수도 있다.





이처럼 반려 로봇과 다양한 상호작용을 할 수 있게 되면서 반려동물 대신 반려 로봇을 키우는 사람들이 늘고 있다. 중국 로봇 전문 기업 커이테크가 개발한 루나는 2023년 한국에 첫선을 보였는데 2년 만에 판매량이 8배 가까이 증가했다. 세계 반려 로봇 시장은 2023년 114억 달러(약 16조5129억원)에서 2030년 567억 달러로 연평균 25.7% 성장할 것이라는 전망도 나온다.



반려 로봇의 가장 큰 장점은 유지관리가 쉽다는 점이다. 반려동물처럼 매끼 밥을 챙겨줄 필요가 없고 배설물을 처리하는 데 시간을 쓰지 않아도 된다. 병에 걸릴 걱정도 없다. 무엇보다 반려동물이 세상을 떠날 때 사람들이 느끼는 상실감인 ‘펫로스 증후군’을 겪지 않아도 돼 마음의 부담이 덜하다. 충전 포트만 있으면 언제 어디서든 작동 가능하다는 점도 인기 요인으로 꼽힌다.



최근에는 치매 환자의 고립감 완화에도 도움을 준다고 해 주목받고 있다. 대화와 놀이, 애정표현 등을 통해 환자의 우울감과 공격성을 줄이고 정서적 안정감을 높일 수 있기 때문이다. 미국 노년학협회 연구진이 2021년 발표한 ‘치매 노인에 반려 로봇이 미치는 영향’ 연구결과에 따르면 치매 환자 200여명에게 반려 로봇을 5~12주 동안 제공한 결과 흥분 상태가 37% 감소한 것으로 나타났다. 반려 로봇과 함께한 시간이 길수록 우울증 완화 효과도 컸다.



한국보다 앞서 초고령 사회에 진입한 일본에서 반려 로봇 ‘파로’가 인기를 끄는 것도 이런 이유에서다. 파로는 일본 산업기술총합연구소(AIST)에서 개발한 흰 물개 형태의 작은 로봇으로 몸을 쓰다듬으면 고개를 움직이며 사용자를 바라본다. 파로가 노인의 우울감과 불안을 해소하는 효과가 있다는 연구 결과도 나왔다. 또 자폐 아동과 암 환자 등의 소통 능력을 향상시켜 미국식품의약국(FDA)으로부터 신경 치료용 의료기기 승인을 받기도 했다.





지난달 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에 모습을 드러낸 ‘제니’ 역시 치매 환자, 자폐 아동, 정서적 지원이 필요한 사람들에게 도움을 주는 것을 목표로 제작됐다. 포슬포슬한 털과 까만 눈동자를 가진 제니는 생후 8~10주의 래브라도 리트리버와 똑 닮아 멀리서 보면 구별이 어려울 정도다. 제니는 몸 전체에 터치 센서가 장착돼 쓰다듬는 위치와 강도에 따라 다양한 반응을 보인다. 음성 인식 기능이 있어 이름을 부르면 고개를 돌려 바라보거나 짖기도 한다.



주요 국가들은 경쟁적으로 반려 로봇을 도입하고 있다. 미국 뉴욕노인국(NYSOFA)에 따르면 사회적 고립 문제를 해결하기 위해 2024년 기준 반려 로봇 3만1000대가 노인들에게 제공됐다. 일본에서는 10년 넘게 고령자 돌봄과 정서 지원을 목적으로 한 반려 로봇 활용에 관한 연구와 실증 사업이 이어지고 있다. 스웨덴은 2024년 기준 전체 지역의 52%가 고양이나 개 형태의 반려 로봇을 치매 요양시설에 도입했다.



한국에서도 반려 로봇에 대한 수요는 점점 늘어나는 추세다. 한국보건사회연구원 조사에 따르면 65세 이상 독거노인 중 45%가 ‘외로움을 느낀다’고 답했다.



이에 일부 지방자치단체는 치매 예방 프로그램에 반려 로봇을 도입해 긍정적인 효과를 얻고 있다. 어린아이 모습을 한 봉제 인형 형태의 반려 로봇 ‘효돌’이 전국에 1만대 이상 보급되며 돌봄 서비스를 제공 중이다. 효돌에는 AI 기능이 탑재돼 있어 독거노인의 건강상태를 확인하는 것은 물론 자연스러운 대화도 가능하다. “할아버지, 약 드실 시간이에요”라고 투약 시간을 알려주거나 식사 시간도 챙긴다. 보호자는 애플리케이션을 통해 24시간 상황을 모니터링할 수 있다.



다만 반려 로봇이 좀 더 일상화되기까지는 해결해야 할 과제가 적지 않다. 100만원에 육박하는 가격 탓에 일반 가정에서 구매하기엔 아직 부담이 있다. 루나는 국내 웹사이트에서 80만원대에 판매되고 있다. 반려 로봇에 대한 과도한 의존이 현실 속 인간관계를 단절시키는 역효과를 불러올 수 있다는 우려도 나온다. 개인정보 보호와 데이터 수집·보안에 관한 제도적 보완 역시 필요하다는 지적도 제기된다.



박진호 동국대 컴퓨터·AI학부 교수는 “반려 로봇이 촬영한 집안 내부와 이용자 정보가 서버에 저장돼 해킹될 경우 문제가 될 수 있다”며 “개인 진료 정보가 원격 진료나 돌봄 서비스에 활용될 경우 의료법 기준을 충족하는지 등을 지속적으로 점검하고 보완해야 한다”고 말했다.



차민주 기자 lali@kmib.co.kr



