경북 체류형 관광 프로젝트… ‘1시군 1호텔’ 사업 박차

시·군 5곳 참여 1단계 사업 성과

“지역 맞춤형 숙박 인프라 확충”

안동 하회별신굿탈놀이. 안동시 제공

올해 ‘경북 방문의 해’를 앞두고 관광객이 머무르고 소비하는 체류형 관광지로 도약하기 위한 경북도의 ‘1시군 1호텔’ 프로젝트가 성과를 내고 있다.



경북도는 최근 관광 트렌드를 반영해 국제적 수준의 호텔을 시·군별로 확충하고 체류 시간 증가와 지역 소비 확대를 끌어내 관광 구조를 개선할 계획이라고 18일 밝혔다. 도는 현재 16개 지역에서 호텔·리조트 건립 프로젝트를 추진 중이다. 이 가운데 5개 시·군이 참여하는 1단계 선도 사업이 가시적인 단계에 접어들고 있다.



안동 문화관광단지에는 317실 규모의 글로벌 브랜드 호텔 유치가 확정된 상황이다. 이 호텔은 5월 착공, 2028년 하반기 준공을 목표로 한다. 영덕 고래불해수욕장 해변에는 기존 도청 연수원 건립 계획을 민간 투자 방식으로 전환, 420실 규모의 프리미엄 해양 리조트 조성을 추진 중이다.



이와 함께 문경 일성콘도의 재구조화, 상주 경천대 관광지 가족형 호텔, 영주 소백산 파크골프 리조트(옛 판타시온리조트), 포항 송도해수욕장의 특급호텔 건립 등도 투자자 모집과 인허가 절차가 진행되고 있다.



이번 프로젝트 특징은 기존 행정 지원 중심에서 벗어나 자본과 금융을 연계한 투자 모델을 도입한 데 있다. 도는 공공이 보유한 토지를 현물 출자해 앵커 자본을 형성하고 지역활성화 투자펀드를 활용해 민간 투자를 유도하는 위험 분담형 구조를 구축했다. 경제부지사 직속 ‘경제혁신추진단’이 개발 기획부터 금융 구조화, 인허가까지 전 과정을 지원하며 금융권과 호텔 업계 간 협업을 총괄하고 있다.



호텔·리조트 산업의 취업유발계수는 12.5명으로 제조업(6.2명)의 2배에 달하는 것으로 파악됐다. 또 숙박과 식음을 합쳐 관광객이 1박을 더 할 경우 1인당 평균 18만원을 추가 소비하는 것으로 조사됐다. 연간 300만명이 방문하는 문경새재를 기준으로 10%만 체류 일수를 늘려도 연간 540억원의 직접 소비와 900억원 규모의 생산 유발 효과가 나타날 수 있다는 것이다.



경북도는 선도사업의 성공 모델을 발판 삼아 포항 환호공원 특급호텔, 영양 자작나무숲 웰니스 리조트, 울진 사계절 오션리조트 등 2단계 사업에 속도를 내고 있다. 또 봉화, 칠곡, 성주, 의성 등 전 시·군으로 숙박 인프라를 확충할 계획이다.



이철우 경북지사는 “체류형 관광을 중심으로 지역 특성과 연계한 숙박 인프라 확충을 통해 관광 여건을 개선해 나가겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 ‘경북 방문의 해’를 앞두고 관광객이 머무르고 소비하는 체류형 관광지로 도약하기 위한 경북도의 ‘1시군 1호텔’ 프로젝트가 성과를 내고 있다.경북도는 최근 관광 트렌드를 반영해 국제적 수준의 호텔을 시·군별로 확충하고 체류 시간 증가와 지역 소비 확대를 끌어내 관광 구조를 개선할 계획이라고 18일 밝혔다. 도는 현재 16개 지역에서 호텔·리조트 건립 프로젝트를 추진 중이다. 이 가운데 5개 시·군이 참여하는 1단계 선도 사업이 가시적인 단계에 접어들고 있다.안동 문화관광단지에는 317실 규모의 글로벌 브랜드 호텔 유치가 확정된 상황이다. 이 호텔은 5월 착공, 2028년 하반기 준공을 목표로 한다. 영덕 고래불해수욕장 해변에는 기존 도청 연수원 건립 계획을 민간 투자 방식으로 전환, 420실 규모의 프리미엄 해양 리조트 조성을 추진 중이다.이와 함께 문경 일성콘도의 재구조화, 상주 경천대 관광지 가족형 호텔, 영주 소백산 파크골프 리조트(옛 판타시온리조트), 포항 송도해수욕장의 특급호텔 건립 등도 투자자 모집과 인허가 절차가 진행되고 있다.이번 프로젝트 특징은 기존 행정 지원 중심에서 벗어나 자본과 금융을 연계한 투자 모델을 도입한 데 있다. 도는 공공이 보유한 토지를 현물 출자해 앵커 자본을 형성하고 지역활성화 투자펀드를 활용해 민간 투자를 유도하는 위험 분담형 구조를 구축했다. 경제부지사 직속 ‘경제혁신추진단’이 개발 기획부터 금융 구조화, 인허가까지 전 과정을 지원하며 금융권과 호텔 업계 간 협업을 총괄하고 있다.호텔·리조트 산업의 취업유발계수는 12.5명으로 제조업(6.2명)의 2배에 달하는 것으로 파악됐다. 또 숙박과 식음을 합쳐 관광객이 1박을 더 할 경우 1인당 평균 18만원을 추가 소비하는 것으로 조사됐다. 연간 300만명이 방문하는 문경새재를 기준으로 10%만 체류 일수를 늘려도 연간 540억원의 직접 소비와 900억원 규모의 생산 유발 효과가 나타날 수 있다는 것이다.경북도는 선도사업의 성공 모델을 발판 삼아 포항 환호공원 특급호텔, 영양 자작나무숲 웰니스 리조트, 울진 사계절 오션리조트 등 2단계 사업에 속도를 내고 있다. 또 봉화, 칠곡, 성주, 의성 등 전 시·군으로 숙박 인프라를 확충할 계획이다.이철우 경북지사는 “체류형 관광을 중심으로 지역 특성과 연계한 숙박 인프라 확충을 통해 관광 여건을 개선해 나가겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지