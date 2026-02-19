고유의 이야기·생활의 결… ‘낯익은 일상’을 찾아서

과거의 흔적이 남은 골목과 오래된 시장, 전통문화의 결을 잇는 공간들이 새롭게 발견되고 예술·체험·디지털기술 등과 결합해 다시 살아난다. 인구 규모는 작지만 지역 고유의 이야기와 생활의 결을 고스란히 간직한 소도시를 새로운 시선으로 즐겨 보자. 경남 ‘남해 외갓집’, 강원도 동해 항구 소도시 묵호, 충남 예산 슬로시티 대흥, 전남 ‘고흥스테이’, 전남 담양 창평 1박 2일이다.
고향 같은 로컬 체험 ‘남해 외갓집’
경남 남해관광문화재단이 운영하는 ‘남해 외갓집’은 소도시 남해를 밀도 있게 만날 수 있는 소규모 로컬 체험 여행 콘텐츠다. 언제든지 남해에 찾아왔을 때 고향에서 느낄 수 있는 따뜻함과 푸근함 속에서 편안하게 쉬었다 가기를 바라는 취지에서 지은 이름이다. 소박한 일상의 공간에서 현지인이 직접 기획하고 진행하는 프로그램에 참여하고 그들과 소통함으로써 남해에서의 시간을 특별하게 보낼 수 있다.
남해 외갓집은 드로잉화가 안설별씨가 진행하는 ‘남해 언니네 드로잉 어반스케치 체험’, 도자기 공방·카페 ‘티라와 흙꿉노리’에서 진행하는 ‘티라 삼촌네 외갓집 도자기 원데이클래스’ 등의 프로그램을 운영한다.
걸으면서 즐기는 항구 소도시, 묵호
강원도 동해 DMO가 운영하는 ‘뚜벅아, 라면 묵호 갈래?’ 프로그램에 참여해 보자. 묵호 골목을 걷고 마지막엔 바다를 보며 라면을 끓여 먹는 투어로, 개별 포토 투어와 가이드 동행 단체 투어로 나뉜다.
개별 투어는 묵호 향기 디퓨저를 파는 소품숍이나 로컬 책방에서 스탬프북을 받아 시작한다. 이후 국내 최초 ‘연필뮤지엄’에서 3000여종의 연필을 보고 4층 카페에서 묵호 일대를 조망한다. 옛 번화가 발한삼거리와 ‘동쪽바다중앙시장’, 청년몰 ‘싱싱스’를 지나면 묵호의 시그니처인 ‘논골담길’ 벽화마을이 나온다. ‘장화 없이 못 산다’는 문구 등 묵호의 역사를 담은 골목을 오르면 묵호등대를 만날 수 있다. 영화 ‘봄날은 간다’의 명대사 “라면 먹을래요?”가 탄생한 ‘삼본아파트’도 필수 코스다. 투어의 마지막은 ‘문화팩토리 덕장’에서 문어, 묵호태 보푸라기 등 해산물 토핑이 랜덤 제공되는 라면으로 을 끓여 먹으며 마무리한다.
시간이 느려지는 꼬부랑길, 대흥
예산군 대흥면의 첫 목적지는 ‘의좋은 형제마을’이다. 달 밝은 가을밤 형제간 서로 몰래 볏단을 얹어주다 만나 얼싸안고 울었다는 이성만·이순 형제 이야기의 실존 인물이 살던 곳이다.
대흥을 가장 잘 누리는 방법은 느린 꼬부랑길을 걷는 것이다. 방문자센터를 출발점으로 옛 이야기길, 느림길, 사랑길 등 이곳의 역사와 전통문화, 자연환경이 고스란히 담겨 있다. 1코스 옛 이야기길엔 1000년 넘은 느티나무인 ‘배 맨 나무’와 의좋은 형제 이야기가 깃들고, 2코스 느림길은 예산군 유일하게 남은 옛 관아 건물인 대흥동헌과 달팽이 미술관, 대흥향교까지 구불구불 이어지는 길이다. 3코스 사랑길에서는 봉수산 자락과 어우러진 교촌리의 아기자기한 마을 풍경을 볼 수 있다.
바다·유자향이 머무는 ‘고흥스테이’
전남 고흥군이 운영하는 ‘두 지역 살아보기 주말愛 고흥愛 고흥스테이’는 다른 지역 거주자가 고흥에 체류하며 지역의 여행과 문화를 경험할 수 있는 체류형 프로그램이다. 총 12가구가 참여하며 숙박과 공동시설 요금 등 주거비가 지원된다. 참가자들이 3개월 동안 머무는 공간은 옛 한전사택을 리모델링해 만든 고흥읍의 주거시설로, 가전제품과 가구가 완비돼 있다.
고흥스테이에서 도보 10여분 거리에는 110년 역사의 고흥전통시장이 있다. 숯불생선구이가 전국적으로 유명하다. 시장을 둘러본 뒤에는 수령 840년의 남계리 느티나무, 1871년에 조성된 옥하리 홍교, 존심당 역사문화공원 등 고흥의 역사와 문화를 간직한 명소를 함께 돌아볼 수 있다.
‘천천히, 깊이’ 담양 창평 1박 2일
창평 삼지내마을은 아시아 최초 슬로시티로 유명하다. 고가와 토석담이 어우러져 고즈넉한 분위기를 연출한다. 돌과 흙을 쌓아 만든 옛 담장은 국가등록문화유산에 지정됐다. 담장 따라 걷다 보면 고재환가옥, 고재선가옥 등 국가유산에 지정된 건축물을 비롯해 평범한 살림집, 카페나 민박을 겸한 한옥, 주인 잃은 쓸쓸한 고가 등 다채로운 풍경을 마주하게 된다.
마을 안 길을 산책하고 주민들이 운영하는 숙소나 한옥을 개조한 카페 등을 이용하며 느긋하게 머무는 것이 이 마을을 제대로 여행하는 방법이다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
