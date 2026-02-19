내륙관광의 중심지 충북 단양… 출렁출렁~ 강물 위 걸어서 ‘기적의 섬’으로

[And 여행]

태풍 홍수와 14시간 싸워 이긴 시루섬 주민

황무지 섬 잇는 탐방로 내달 임시 개장

수양개·스카이워크·잔도… 주변 볼거리

충북 단양군 '단양강'을 가로지르는 흰색 주탑의 보라색 출렁다리가 기적의 시루섬을 가로지르고 있다. 이 다리는 주변 공사를 마무리하고 다음 달 임시 개통할 예정이다. 왼쪽 앞에 수양개선사유물전시관이 보인다.

충북 단양군이 내륙관광의 중심지로 자리매김하고 있다. 트렌드 어워즈가 지난해 한국관광공사의 국내 여행정보 플랫폼 ‘대한민국 구석구석’의 데이터를 기반으로 분석한 결과 전국 인기검색 지역에서 부산에 이어 2위를 차지했다. 디지털관광주민증 발급률에서도 3년 연속 전국 1위를 기록했다. 이런 단양군에 다음 달 새로운 마루지(랜드마크)가 개장한다.



강원도 태백 검룡소에서 발원한 남한강이 단양군 영춘면 오사리에서 도담삼봉을 지나 단성면 단양수중보까지 흐르며 ‘단양강’으로 불린다. 중앙선 단양역 인근 단양강 가운데 제법 큰 섬이 있다. 사람이 살지 않아 습지와 초지로 변한 ‘시루섬’이다. 떡이나 쌀을 찔 때 쓰는 둥근 질그릇인 시루를 닮아 이름을 얻었다. 과거 서울을 오가던 소금 뱃길로, 상인들의 뱃노래가 끊이지 않을 만큼 부흥했던 땅이었다.



시루섬은 단양의 아픔·감동과 기적을 간직한 곳이다. 1972년 8월 19일 태풍 ‘베티’가 몰고 온 비구름이 사흘간 단양에 폭우를 퍼부었다. 강이 범람하면서 행정구역상 단양읍 증도리에 속해 있던 시루섬 전체가 물에 잠겼다. 증도는 시루 증(甑), 섬 도(島)를 쓴다.



급격히 불어난 물을 피해 섬에 살던 44가구 주민 242명은 마을에서 가장 높은 물탱크와 원두막 등에 올랐다. 2층 건물 높이(6m)에 지름 5m 원형 콘크리트 구조물인 물탱크에는 201명이 올라갔다. 주민들은 노인과 여성을 안쪽에, 바깥에 팔짱으로 인간 띠를 형성한 젊은이들을 콩나물시루처럼 배치해 서로를 붙잡고 14시간을 버틴 뒤 구조됐다. 이런 와중에 생후 100일 된 아기가 압사했다. 하지만 아기의 어머니는 이웃들이 동요할까 밤새 아기를 껴안은 채 의연하고 냉정하게 슬픔을 삼켰다.



시루섬의 기적 소공원 내 '14시간의 사투 그리고 인고의 어머니' 조형물.

이 일은 ‘시루섬의 기적’으로 불리고 있다. 이 사연은 2017년 조성된 ‘시루섬의 기적 소공원’에 ‘14시간의 사투 그리고 인고의 어머니’라는 제목의 글로 새겨져 있다. 수해 이후 주민들이 하나둘 시루섬을 떠났고, 1985년 충주댐 건설로 6만㎡만 남은 시루섬은 사실상 황무지로 변했다.



이 섬을 가로지르는 보행 현수교 ‘시루섬 기적의 다리’(시루섬 생태 탐방로)가 3월 임시 개통할 예정이다. 시루섬을 중간에 두고 국도 5호선과 군도 5호선을 연결하는 폭 1.8m, 길이 590m 규모의 다리다. 긴 케이블이 다리를 지탱하는 현수교 방식이다. 현수교 핵심인 메인 케이블(12개) 장착과 보강 거더(건설 구조물을 떠받치는 보) 설치 등은 끝났고 마무리 공정이 한창이다. 개통되면 단양역 인근의 남한강 수변 생태 탐방로와 시루섬, 단양강 주변의 느림보 강물길이 연결된다. 특히 야간 경관 조명 시설을 설치해 지역의 대표 야경 명소로 부상할 전망이다.



시루섬 서쪽 끝단 바로 옆에 ‘이끼터널’이 있다. 과거 열차가 다니던 길이 2차선 도로로 바뀐 곳이다. 여름철 길 좌우로 축대 벽을 뒤덮는 푸른 이끼와 머리 위로 높게 자란 나무가 터널을 이루는 독특한 풍경이 입소문 나면서 명소가 됐다.



인근에 수양개선사유적지와 수양개빛터널이 있다. 수양개는 ‘수양버들이 많은 개울’로, 선사 유적이 발견된 애곡리 일대를 아우르는 지명이다. 수양개선사유물전시관은 1980년 수양개 일대에서 발굴한 구석기 시대와 원삼국 시대 유물을 전시한다. 찍개 사냥돌 슴베찌르개 등이 전시돼 있다.



수양개빛터널은 일제강점기 철도 터널로 지어 사용하다가 1984년 이후 노선이 바뀌며 방치된 길이 200m, 폭 5m 터널로 재단장했다. 다채로운 LED 조명과 벽에 영상을 비춰 표현한 프로젝션 매핑에 음향효과가 더해지며 화려한 빛의 쇼를 연출한다.



단양강 변 만학천봉 정상 만천하스카이워크 아래 깎아지른 절벽에 걸린 잔도가 아슬아슬함을 더한다.

북쪽 만학천봉 정상에 전망대 만천하스카이워크가 있다. 길이 15m에 폭 2m 스카이워크 3곳이 공중으로 뻗었다. 80~90m 아래 단양강이 아찔하게 이어진다. 만학천봉에서 환승장이나 주차장까지 잇는 집와이어, 960m 숲길을 최고 시속 40㎞로 달리는 알파인코스터와 모노레일도 즐길 수 있다. 스카이워크 아래 단양강 절벽 따라 1.2㎞ 길이의 잔도가 아찔하게 이어진다. 수면 위 높이 약 20m, 폭 2m가량 된다. 암벽을 지나는 구간만 800m 정도다. 수려한 단양강 풍류에 아슬아슬함을 더했다.



여행메모

단양팔경 ‘도담삼봉’ 금빛 일출 장관

내달 말까지 ‘만종리대학로극장’ 공연



도담삼봉.

충북 단양은 중앙선 KTX 개통 이후 대중교통으로도 접근하기 더욱 편해졌다. 단양역에서 시내버스나 택시를 이용하면 된다.



단양팔경 가운데 제1경은 단양강에 솟아오른 세 봉우리인 '도담삼봉'이다. 도담삼봉 일출은 금빛 단양강과 어우러지는 장관이다. 자연이 빚은 거대한 단양 석문을 함께 볼 수 있다.



석문.

다누리아쿠아리움은 어린아이를 둔 가족 여행객에게 인기다. 남한강 황쏘가리, 중국 홍룡, 아마존 피라루쿠 등 국내외 희귀 민물고기를 만날 수 있다.



단양구경시장에서는 마늘순댓국, 마늘통닭 등 특산물 마늘이 들어간 다채로운 음식을 맛볼 수 있다. 끝자리 1·6일에는 오일장도 선다. 단양읍은 마늘떡갈비와 쏘가리매운탕이 이름나 있다. 숙소로는 단양 읍내에 단양관광호텔과 대명 소노벨이 손꼽힌다.



서울 대학로에서 활동하던 연극인들이 2015년 영춘면 만종리로 귀촌해 결성한 극단 '만종리대학로극장'은 3월 31일까지 지역 읍·면 16개 마을의 마을회관 등에서 악극 '어머니' 공연을 펼치고 있다. 6·25전쟁으로 남편을 잃고 아들을 홀로 키운 1960년대 어머니의 삶이 주제다. 출연진은 전문 뮤지컬 배우들이고, 일부 장면에서는 '주민 배우'도 참여한다.







단양=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



