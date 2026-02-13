‘친한계’ 배현진 당원권 1년 정지… 張, 서울 공천권 사실상 장악
국힘윤리위 “아동 인권 침해” 중징계
지선 앞두고 서울시당위원장직 박탈
친한계 “자해극… 민주당 돕는 일”
국민의힘 중앙윤리위원회가 13일 배현진 의원에 대해 당원권 정지 1년 중징계를 내렸다. 한동훈 전 대표 제명, 김종혁 전 최고위원 탈당권유에 이어 친한(친한동훈)계를 겨눈 세번째 징계 조치다. 재심 기한이 지나 징계가 확정되면 배 의원은 서울시당위원장직도 내려놓게 된다. 이에 따라 장동혁 지도부가 6·3 지방선거의 최대 승부처로 꼽히는 서울시의 공천권을 장악할 수 있게 됐다. 그러나 당권파와 친한계의 갈등이 악화일로로 치닫고 있다.
당 윤리위는 13일 언론에 배포한 결정문에서 배 의원이 지난달 25일 자신의 페이스북에 비방 댓글을 쓴 사용자의 미성년 아동 가족 사진을 모자이크 없이 게재하고 “자식 사진 걸어놓고 악플질”이라고 답글을 단 것과 관련해 당원권 정지 1년 징계를 내렸다. 당헌·당규상 당원권 정지는 최고위원회 의결 절차 없이 윤리위 의결로 확정된다.
윤리위는 배 의원이 행위가 미성년 아동의 인권을 침해하고, 명예훼손에 해당한다고 봤다. 윤리위는 “미성년 아동을 정치적 논쟁에 끌어들여 불필요한 노출을 만들고, 비난과 비방 대상이 되도록 방치했다는 점에서 정서적 학대 가능성이 있다”며 “일반 국민의 윤리 감정이나 국민 정서에 반한다고 판단한다”고 밝혔다.
함께 제소된 다른 안건에 대해선 상대적으로 가벼운 처분이 나왔다. 배 의원이 페이스북에 “천박한 김건희” 등 글을 올린 데 대해선 경고 조치했고, 장동혁 대표의 단식투쟁을 조롱했다는 게시글에 대해선 주의 촉구를 권고했다.
이번 징계로 배 의원은 향후 1년간 당내 선거권·피선거권이 박탈됐다. 특히 서울시당위원장직 또한 사실상 박탈돼 서울 지역 지선 후보 공천에도 관여할 수 없을 것으로 보인다.
장동혁 지도부는 자체 판단에 따라 서울의 공천권도 확보할 수 있는 상황이다. 과거 국민의힘 대표 시절 당원권 정지 징계를 받았던 이준석 개혁신당 대표의 전례를 따른다면, 배 의원의 서울시당위원장직은 궐위가 아닌 사고(직무정지) 상태로 서울시당은 수석부위원장 직무대행 체제로 운영된다. 그러나 최고위원회에서 서울시당이 정상적 당무수행이 어려운 상황이라고 판단할 경우, 장 대표가 최고위 의결을 거쳐 직무대행을 임명할 수 있다. 또는 시당위원장 보궐선거를 실시할 가능성도 있다.
친한계는 즉각 반발했다. 박정훈 의원은 “선거를 코앞에 두고 당원 선거로 선출된 서울시당위원장을 징계하는 것은 단순한 자해극이나 해당 행위가 아니라 민주당을 이롭게 하는 이적 행위”라고 말했다. 서울 지역 당협위원장 18명도 공동성명을 내고 “징계 절차를 즉각 중단하고, 서울시당이 지방선거 준비에 전념할 수 있도록 결단할 것을 강력히 요구한다”고 밝혔다.
장 대표는 이날 언론 인터뷰에서 배 의원의 징계와 관련해 “당원이나 다른 분들이 윤리위에 제소하거나 징계를 요청한 사항에 대해 아무 조치를 하지 않는다면 당의 기강을 확립하는 데 있어 문제가 생긴다”고 밝혔다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사