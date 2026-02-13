새벽을 깨운 설상의 마법… 절뚝이며 날아 금빛 착지
[밀라노 NOW]
스노보더 최가온, 하프파이프 대역전 드라마
한국 설상 종목 사상 첫 金 선사
최 “나를 뛰어넘는 선수 될 것”
고교생 스노보더 최가온(세화여고)이 동계올림픽에서 한국 설상 종목 최초로 금메달을 목에 걸었다. 최가온은 악천후 속에 부상과 실수가 나왔지만 마지막 3차 시기에 포기하지 않고 도전해 대역전 드라마를 완성했다.
최가온은 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점으로 최종 1위에 올랐다. 한국 선수가 올림픽 설상 종목에서 금메달을 딴 것은 처음이다. 최가온은 이번 대회 한국 선수단의 1호 금메달리스트로도 이름을 올렸다.
최가온은 1차 시기 두 번째 공중 연기 후 착지 과정에서 보드가 하프파이프 벽에 걸려 중심을 잃고 쓰러졌다. 큰 충격 탓에 한동안 일어서지 못했다. 잠시 전광판에 ‘미출전’(DNS) 표기가 떴지만 2차 시기에 모습을 드러냈다. 유럽 현지 해설진은 “다시 도전하는 것이 대단하다. 다쳐서 안타깝지만 포기하지 않고 나온 것만 해도 정말 멋지다”고 전했다.
하지만 최가온은 2차 시기에서도 점프 실수로 점수를 얻지 못했다. 최종 3차 시기를 앞두고 10점에 그쳐 12명 중 11위였다. 마지막 순간에 투혼을 발휘했다. 그는 준비한 5가지 공중 기술을 차례로 깔끔하게 성공시키며 90점대의 벽을 홀로 넘었다.
최가온은 자신의 우상이었던 재미교포 클로이 김(미국)을 제쳤다. 2018년 평창과 2022년 베이징 대회에 이어 대회 3연패를 노렸던 클로이 김은 88점으로 은메달을 차지했다. 2008년 11월생인 최가온은 클로이 김이 평창 대회 때 세웠던 종목 최연소 올림픽 금메달 기록(17세 10개월)도 17세 3개월로 앞당겼다.
최가온은 “첫 올림픽 메달이 금메달이라니 믿기지 않는다. 앞으로도 스노보드를 열심히 타서 저 자신을 뛰어넘는 선수가 되고 싶다”는 소감을 전했다. 그는 자신을 스노보더의 길로 인도하고 헌신적인 뒷바라지에 나섰던 아버지에게도 감사함을 표했다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사