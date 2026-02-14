‘불법 정치자금·돈 봉투 의혹’ 송영길 2심서 모두 무죄
항소심도 “위법 수집 증거” 지적
宋, 민주당 복당 선언… 與 “환영”
불법 정치자금 수수와 전당대회 ‘돈봉투 살포’ 혐의로 재판에 넘겨진 송영길 소나무당 대표가 2심에서 무죄를 선고받았다. 2심은 증거 수집 절차에 위법이 있었다며 약 7억원의 불법정치자금 수수 혐의를 유죄로 인정한 1심 판결을 뒤집었다. 송 대표는 즉각 더불어민주당 복당을 선언했다.
서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 13일 특정범죄가중처벌법상 뇌물, 정당법·정치자금법 위반 혐의로 기소된 송 대표에게 무죄를 선고했다.
재판부는 “이정근 전 민주당 사무부총장의 알선수재 사건을 기준으로 별건의 혐의 사실에 해당하는 ‘평화와 먹고 사는 문제 연구소’(먹사연)를 수사한 것으로 보인다”며 “관련성이 없음이 확인된 이후에도 검사가 해당 증거를 폐기하지 않고 먹사연 수사를 시작했다”고 밝혔다. 확보한 증거물에서 별건 혐의가 발견됐다면 새로 영장을 발부받았어야 했지만 그렇지 않았기에 유죄 증거로 사용할 수 없다는 설명이다.
재판부는 증거 수집 과정의 위법을 이유로 돈봉투 살포 혐의에 대해서 무죄를 선고한 1심 판단에도 문제가 없다고 봤다. 검찰은 이 전 사무부총장이 2022년 임의제출한 3개의 휴대전화 속 통화 녹취 파일을 분석하다가 돈봉투 사건을 인지해 수사를 시작했다. 1심은 이 전 사무부총장이 돈봉투 사건 관련 녹취 파일까지 제출할 의사가 있었다고 보기 어렵다며 증거 능력을 인정하지 않았다.
송 대표는 2021년 5월 민주당 대표 경선을 앞두고 현역 의원들에게 300만원짜리 돈봉투 20개 등 총 6650만원을 나눠 주는데 관여한 혐의 등으로 2024년 1월 구속기소됐다. 2020~2021년 먹사연을 통해 후원금 명목으로 기업인 7명으로부터 7억6300만원을 챙긴 혐의도 있다.
송 대표는 판결 직후 민주당 복당을 선언했다. 그는 “3년 전 제가 민주당을 떠났던 것은 당시 이재명 대표와 당에 부담을 드리지 않기 위함이었다”며 “사안이 사법적으로 명확히 정리된 지금 돌아가는 것은 당연한 선택”이라고 말했다. 민주당은 환영 성명을 발표했다.
윤준식 송경모 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사