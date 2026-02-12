김경 “큰 거 한 장 하겠다” 1억 제안에… 강선우 “자리 만들어 보라”
경찰, 영장·체포동의서에 적시
SNS 통해 피의자들과 진술 담합
아이폰 비번 거부 등 증거인멸 우려
김경 전 서울시의원이 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 당시 더불어민주당 의원 측에 ‘큰 거 한 장(1억원) 하겠다’며 공천 로비를 한 정황이 강 의원 구속영장 신청서에 적시됐다. 경찰은 보좌진에게서 김 전 시의원을 소개받은 강 의원이 ‘자리를 만들어보라’며 제안에 응했고, 공천을 대가로 1억원을 챙겼다고 봤다.
국민일보가 12일 입수한 강 의원 구속영장 신청서를 보면 김 전 시의원은 2021년 12월 서울 강서구의 한 음식점에서 강 의원 보좌관 남모씨를 만났다. 이 자리에서 ‘(강서구청장에 출마하는 시의원) 자리가 비지 않느냐, 나를 넣어주면 큰 거 한 장 하겠다’며 공천 청탁을 했다.
남씨는 서울 강서구를 지역구로 둔 강 의원에게 ‘금전적인 인사’를 하는 것이 관행이라는 취지로 답하며 공천 거래에 합의했다는 것이 경찰 판단이다. 남씨는 같은 달 말 김 전 시의원 뜻을 전달했고 강 의원은 ‘고민 좀 해보겠다’고 답한 뒤 2022년 1월 초 ‘자리를 한번 만들어 보라’고 지시했다.
이어 1월 7일 서울 용산구 한 호텔 커피숍에서 만난 뒤 헤어지는 과정에서 강 의원이 김 전 시의원에게서 1억원을 받았다. 경찰은 구속영장 신청서에서 “강 의원이 수수한 1억원을 전세자금으로 소비하고선 책임 회피에 몰두하고 있다”고 지적했다. 또 범죄 특성상 관련자 진술이 유력한 증거라는 점을 들어 구속 필요성을 강조했다. 경찰은 “불구속 상태로 수사·공판이 진행된다면 수사기관이 추적하기 어려운 통신수단·비공개 공간에서 서로 유리한 진술을 하도록 회유의 가능성이 상당하다”고 밝혔다.
이들이 SNS를 활용해 진술을 맞추려 한 정황도 지적됐다. 경찰은 “강 의원은 자신의 SNS를 통해 해명 글을 게시했는데 이는 다른 피의자들과의 진술을 담합하기 위한 시도로 볼 수 있다”고 강조했다.
특히 경찰은 강 의원이 증거를 인멸할 우려가 크다고 판단했다. 강 의원이 아이폰 비밀번호 제공을 수차례 거부한 점, 주거지 압수수색에서 애플 맥북 빈 상자를 확인했지만 관련 PC나 노트북은 발견되지 않은 점이 근거다. 경찰이 지역사무소에서 확보한 PC 3대의 포렌식에서도 시스템 포맷, 데이터 삭제 정황 등이 확인됐다.
법무부는 이날 체포동의안을 국회에 제출했다. 불체포특권이 있는 현직 국회의원은 체포동의안이 국회 본회의를 통과해야만 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열릴 수 있다. 국회 표결은 설 연휴 이후 본회의에서 진행될 것으로 보인다.
이정헌 이서현 기자 hlee@kmib.co.kr
