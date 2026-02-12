시사 전체기사

[포토] ‘대통령 명예훼손’ 전한길 경찰 출석

입력:2026-02-12 19:15
공유하기
글자 크기 조정

보수 유튜버 전한길(55)씨가 12일 이재명 대통령에 대한 명예훼손 혐의로 조사를 받기 위해 서울 동작경찰서에 출석하고 있다. 이한형 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
음료에 탄 향정신성 약… 두 남성 숨졌는데 “재우려고 줬다”
“커피 나오셨습니다” 그만…국민 93% “과도한 높임말 고쳐야”
한국도 당했다…올림픽 덮친 ‘불소 왁스’ 실격주의보
“마음에 들어?” 녹음된 한국어… 푸껫 절도사건 시끌
개그우먼 박미선씨 “투병 생활 중에도 감사하지 않은 것 없어”
국정원 “李대통령 테러범, 유튜버 고성국 영향 받아”
[아살세] 손주 떠나보낸 아픔, 이웃 아이 위해…장로가 2억을 기부한 까닭
조희대 ‘재판소원법’에 “국민들에 엄청난 피해”
국민일보 신문구독