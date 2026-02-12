[포토] 미소 짓다, 팔짱 꼈다, 손가락질하는 美 법무
팸 본디 미국 법무장관이 11일(현지시간) 워싱턴DC 국회의사당에서 열린 하원 법사위원회 청문회에서 성착취범 제프리 엡스타인 문건 공개와 관련해 의원들과 4시간여 날선 설전을 벌였다. 민주당 프라밀라 자야팔 의원이 본디 장관에게 “방청석에 있는 생존자들에게 사과하라”라고 요구했지만 본디 장관은 “정치쇼에 휘말려 저급해지지 않겠다”며 맞섰다. 답변을 다그치는 민주당 법사위 간사 제이미 래스킨 의원을 향해서는 “가망 없는 패배자 변호사, 심지어 변호사도 아니다”라고 맞받아쳤다. 가운데 사진은 댄 골드먼 의원이 사건 피해자들에게 ‘본디 장관을 만난 적 없는 사람은 손을 들라’고 하자 피해자들이 모두 손을 드는 모습.
AFP연합뉴스·로이터연합뉴스·AP연합뉴스
