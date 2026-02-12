음료에 탄 향정신성 약… 두 남성 숨졌는데 “재우려고 줬다”

“내가 먹던 약” 주장 여성 피의자 구속

한달여 3명에 범행… 약물량 늘려

음주땐 치명적… 살인죄 적용 가능성

사이코패스 검사·프로파일링 검토

서울 수유동 모텔 연쇄 사망 사건 피의자인 A씨가 12일 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울북부지법에 출석하고 있다. 법원은 도망할 염려가 있다며 구속영장을 발부했다. 연합뉴스

서울 강북구 숙박업소에서 남성 2명을 사망하게 한 혐의를 받는 20대 여성은 평소 자신이 복용하던 정신과 처방약을 넣은 숙취해소제를 피해자들에게 건넨 것으로 조사됐다. 경찰은 이 여성이 범행을 반복하는 과정에서 약물 투입량을 늘린 점 등을 고려해 살인 혐의 적용 가능성을 열어두고 수사 중이다.



A씨는 지난달 말과 지난 9일 강북구의 숙박업소에서 20대 남성 B씨와 C씨에게 약을 탄 음료를 각각 마시도록 해 사망하게 한 혐의(상해치사 및 마약류관리법 위반)로 12일 구속됐다. 그는 지난해 12월 발생한 20대 남성 D씨의 상해 사건의 피의자이기도 하다. A씨는 자신이 처방받은 벤조디아제핀계 약물을 남성들에게 건넨 음료에 탄 것으로 조사됐다. 벤조디아제핀계 약물은 불면증, 불안장애 완화 등에 쓰이는 향정신성의약품이다.



A씨는 경찰 조사에서 “약을 숙취해소제에 타서 들고 다녔고, (피해자들과) 의견 충돌이 발생해 재우기 위해 숙취해소제를 건넸다”고 진술한 것으로 전해졌다. 또 살인 의도가 없었을 뿐 아니라 평상시 자신이 복용하는 약인 만큼 피해자들의 사망 가능성을 예상하지 못했다고 한다. 경찰은 A씨에 대한 사이코패스 검사를 검토 중이다. 경찰 관계자는 “포렌식 결과와 프로파일링 등 추가 수사를 통해 살인죄 적용 여부를 검토할 예정”이라고 말했다.



A씨의 첫 범행은 지난해 12월 14일 경기 남양주시의 한 베이커리 카페에서 이뤄졌다. 그는 카페 주차장 차 안에서 D씨에게 약물 음료를 건넸다. 당시 이들은 약 한 달간 교제한 상태였다. 카페에 들어간 뒤 D씨의 의식이 흐릿해지자, A씨는 D씨를 부축해 차량으로 데려갔다. 이후에도 D씨의 의식이 돌아오지 않자, A씨의 연락을 받은 D씨의 부모는 그를 병원으로 이송됐다. D씨는 이틀간 종합병원에 입원해 치료를 받았다. 지금은 생명에 지장이 없는 상태로 알려졌다.



두 번째와 세 번째 범행은 숙박업소에서 발생했다. A씨는 지난달 28일 강북구의 한 숙박업소에 B씨와 함께 입실했다. A씨는 언쟁이 발생해 자리를 피하려는 목적으로 약물 음료를 B씨에게 전달했다고 주장한 것으로 알려졌다. B씨는 이튿날 사망한 채 발견됐다. 이달 10일 강북구의 또 다른 숙박업소에서도 C씨가 변사체로 발견됐다. 경찰은 A씨가 C씨에게도 약물 음료를 전달한 것으로 파악하고 있다.



경찰은 B씨와 C씨가 마신 음료에 D씨가 마셨던 음료보다 더 많은 약물이 포함된 것으로 파악하고 있다. 경찰은 B씨와 C씨가 음주 상태였던 것 또한 사망에 이른 원인 중 하나로 보고 있다. 통상 향정신성의약품과 알코올의 동시 섭취는 치명적 결과를 일으킬 수 있어 금지사항이다.



경찰은 B씨 사망 관련 수사 중이던 지난 6일 A씨의 연쇄 범행 가능성을 인지했다. 이후 9일 B씨 부검 결과 벤조디아제핀계 약물이 검출됐다는 국립과학수사연구원(국과수)의 구두 소견을 받고 10일 A씨를 긴급체포했다. 경찰은 A씨의 주거지에서 C씨가 마신 것으로 추정되는 약물 음료의 빈 병을 확보해 국과수에 감정을 의뢰했다.



추가 피해자는 확인되지 않았다. A씨는 경찰 조사에서 자신이 약물 음료를 전달한 사람은 3명뿐이라고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “향후 수사 확대로 추가 피해자 여부를 분명히 확인할 예정”이라고 말했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울 강북구 숙박업소에서 남성 2명을 사망하게 한 혐의를 받는 20대 여성은 평소 자신이 복용하던 정신과 처방약을 넣은 숙취해소제를 피해자들에게 건넨 것으로 조사됐다. 경찰은 이 여성이 범행을 반복하는 과정에서 약물 투입량을 늘린 점 등을 고려해 살인 혐의 적용 가능성을 열어두고 수사 중이다.A씨는 지난달 말과 지난 9일 강북구의 숙박업소에서 20대 남성 B씨와 C씨에게 약을 탄 음료를 각각 마시도록 해 사망하게 한 혐의(상해치사 및 마약류관리법 위반)로 12일 구속됐다. 그는 지난해 12월 발생한 20대 남성 D씨의 상해 사건의 피의자이기도 하다. A씨는 자신이 처방받은 벤조디아제핀계 약물을 남성들에게 건넨 음료에 탄 것으로 조사됐다. 벤조디아제핀계 약물은 불면증, 불안장애 완화 등에 쓰이는 향정신성의약품이다.A씨는 경찰 조사에서 “약을 숙취해소제에 타서 들고 다녔고, (피해자들과) 의견 충돌이 발생해 재우기 위해 숙취해소제를 건넸다”고 진술한 것으로 전해졌다. 또 살인 의도가 없었을 뿐 아니라 평상시 자신이 복용하는 약인 만큼 피해자들의 사망 가능성을 예상하지 못했다고 한다. 경찰은 A씨에 대한 사이코패스 검사를 검토 중이다. 경찰 관계자는 “포렌식 결과와 프로파일링 등 추가 수사를 통해 살인죄 적용 여부를 검토할 예정”이라고 말했다.A씨의 첫 범행은 지난해 12월 14일 경기 남양주시의 한 베이커리 카페에서 이뤄졌다. 그는 카페 주차장 차 안에서 D씨에게 약물 음료를 건넸다. 당시 이들은 약 한 달간 교제한 상태였다. 카페에 들어간 뒤 D씨의 의식이 흐릿해지자, A씨는 D씨를 부축해 차량으로 데려갔다. 이후에도 D씨의 의식이 돌아오지 않자, A씨의 연락을 받은 D씨의 부모는 그를 병원으로 이송됐다. D씨는 이틀간 종합병원에 입원해 치료를 받았다. 지금은 생명에 지장이 없는 상태로 알려졌다.두 번째와 세 번째 범행은 숙박업소에서 발생했다. A씨는 지난달 28일 강북구의 한 숙박업소에 B씨와 함께 입실했다. A씨는 언쟁이 발생해 자리를 피하려는 목적으로 약물 음료를 B씨에게 전달했다고 주장한 것으로 알려졌다. B씨는 이튿날 사망한 채 발견됐다. 이달 10일 강북구의 또 다른 숙박업소에서도 C씨가 변사체로 발견됐다. 경찰은 A씨가 C씨에게도 약물 음료를 전달한 것으로 파악하고 있다.경찰은 B씨와 C씨가 마신 음료에 D씨가 마셨던 음료보다 더 많은 약물이 포함된 것으로 파악하고 있다. 경찰은 B씨와 C씨가 음주 상태였던 것 또한 사망에 이른 원인 중 하나로 보고 있다. 통상 향정신성의약품과 알코올의 동시 섭취는 치명적 결과를 일으킬 수 있어 금지사항이다.경찰은 B씨 사망 관련 수사 중이던 지난 6일 A씨의 연쇄 범행 가능성을 인지했다. 이후 9일 B씨 부검 결과 벤조디아제핀계 약물이 검출됐다는 국립과학수사연구원(국과수)의 구두 소견을 받고 10일 A씨를 긴급체포했다. 경찰은 A씨의 주거지에서 C씨가 마신 것으로 추정되는 약물 음료의 빈 병을 확보해 국과수에 감정을 의뢰했다.추가 피해자는 확인되지 않았다. A씨는 경찰 조사에서 자신이 약물 음료를 전달한 사람은 3명뿐이라고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “향후 수사 확대로 추가 피해자 여부를 분명히 확인할 예정”이라고 말했다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지