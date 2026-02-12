‘쌍방울 대북송금’ 김성태 공소기각… 1심 “외국환거래 위반과 이중 기소”
‘제3자뇌물’ 李대통령 재판에도 영향
쌍방울 대북송금 사건과 관련해 제3자 뇌물 혐의로 재판에 넘겨진 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 1심에서 공소기각 판결을 받았다.
수원지법 형사11부(재판장 송병훈)는 12일 뇌물공여 등 혐의로 기소된 김 전 회장에게 공소기각을 선고했다. 재판부는 “이 사건은 피고인이 뇌물을 공여했다는 것인데 (현재 2심 진행 중인 외국환거래법 위반) 관련 사건의 공소사실과 범행 일시, 장소, 지급 상대 등이 모두 동일하다”고 밝혔다. 이어 “이 사건 공소는 공소 제기 사건에 대해 다시 공소 제기된 것으로 판단된다”고 설명했다.
재판부는 외국환거래법 위반 사건과 관련해 “그 행위는 피고인이 송명철 등에게 돈을 보낸 것으로 뇌물공여죄 행위도 이와 동일하다”고 판단했다. 형사소송법 제327조는 공소 제기 사건에 대해 다시 공소가 제기됐을 때 공소기각을 선고해야 한다고 규정한다. 같은 사건을 중복해 재판에 넘길 수 없다는 취지다.
김 전 회장은 2019년 경기도의 북한 스마트팜 지원사업비 500만 달러와 당시 경기지사였던 이재명 대통령의 방북 비용 300만 달러를 북한 측에 대납했다는 혐의(외국환거래법 위반) 등으로 구속 기소됐다. 2024년 7월 1심에서 징역 2년6개월을 선고받았으며 정치자금법 위반 혐의에 대해선 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 뒤 2심 재판이 진행 중이다. 1심 선고 직후 검찰은 대북송금이 이 대통령 등을 위한 제3자 뇌물이라고 보고 김 전 회장을 추가 기소했으나 ‘이중 기소’ 판단이 내려진 것이다.
앞으로 재판부 판단에 따라 이 사건 공범으로 재판이 진행된 이 대통령의 제3자 뇌물 혐의에 대한 재판에도 영향이 미칠 것으로 보인다. 이 대통령 재판은 대통령 취임 이후 중단된 상태다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
