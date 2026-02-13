“단전·단수 조치는 국헌 문란 노린 직접적 계획·수단”

이상민 7년형, 법원 선고 근거는

계엄 사전모의 정황 없는 점 참작

한덕수는 23년형… 형량 논란될 듯

노상원 2심, 1심과 같은 2년 실형

12·3 비상계엄 당시 내란에 가담한 혐의를 받는 이상민(오른쪽) 전 행정안전부 장관이 12일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1심 재판에서 징역 7년형을 선고받은 뒤 방청석을 바라보며 옅은 미소를 짓고 있다. 연합뉴스

법원은 12·3 비상계엄이 내란이라고 판단하면서도 내란중요임무종사 혐의로 기소된 이상민 전 행정안전부 장관에게 특검 구형량의 절반인 징역 7년을 선고했다.



이 전 장관이 언론사 단전·단수 등 계엄 후속 조치를 지시하며 내란에 가담했지만 사전모의 등 내란 행위 전반에 개입하지는 않았던 점이 양형에 영향을 끼친 것으로 분석된다. 다만 같은 죄목으로 징역 23년형을 선고받은 한덕수 전 국무총리와 형량이 크게 달라 향후 서울고법 내란전담재판부에서 다뤄질 항소심에서 양형을 둘러싼 다툼이 주요 쟁점이 될 것이란 전망이 나온다.



서울중앙지법 형사32부(재판장 류경진)는 12일 이 전 장관에 대한 1심 선고에서 내란죄 성립 여부를 먼저 따졌다. 재판부는 같은 법원 형사33부(재판장 이진관)와 마찬가지로 12·3 비상계엄은 내란에 해당한다는 판단을 내놨다. 재판부는 “윤석열, 김용현 등이 일련의 지휘 체계에 따라 집단적으로 다수의 군병력 및 경찰력을 동원해 국회, 선거관리위원회를 점거하거나 출입을 통제하려 한 이상 이들은 국헌을 문란하게 할 목적으로 다수인이 결합해 유형력을 행사하고 해악을 고지함으로써 한 지방의 평온을 해할 정도의 위력이 있는 폭동, 즉 내란 행위를 일으켰다고 판단된다”고 밝혔다.



이런 전제하에 이 전 장관이 수행한 주요 기관 봉쇄 및 언론사 단전·단수 조치는 내란 가담 행위로 인정됐다. 재판부는 “특정 언론사에 대한 단전, 단수 조치는 내란 행위의 국헌문란의 목적 달성을 위한 직접적인 계획과 그 수단의 일부로써 내란죄의 중요임무에 해당한다”고 판단했다.



쟁점 중 하나였던 단전·단수 조치 관련 문건 존재 여부도 인정됐다. 나아가 재판부는 이 전 장관이 문건 내용을 알았을 것으로 판단했다. 재판부는 “대통령 CCTV 영상에는 피고인이 여러 차례 상의 왼쪽 안주머니에서 문건을 꺼내와 펼쳐 보이며 확인하는 장면 등이 녹화돼 있다”며 문건 내용을 몰랐다는 이 전 장관 주장을 받아들이지 않았다.



이 전 장관이 허석곤 전 소방청장에게 전화해 특정 언론사 단전·단수와 관련해 경찰에 협조할 것을 지시한 점도 인정됐다. 재판부는 소방청 관계자들의 통화 내용을 언급하며 “향후 있을 경찰의 단전·단수 협조 요청에 대비해 서울소방재난본부 차원의 대응을 강조하는 등 피고인의 지시에 부합하는 후속 행위를 한 것으로 보인다”며 “피고인이 허석곤에게 한 전화를 단순 업무협조 내지 협조 요청으로 볼 수 없다”고 말했다.



언론사 단전·단수 혐의를 유죄로 판단함에 따라 이 전 장관이 지난해 2월 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 이를 부인하는 취지로 허위 증언한 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 허 전 소방청장에게 단전·단수 지시를 전달해 직권을 남용한 혐의(직권남용 권리행사방해)는 무죄로 봤다.



다만 재판부는 이 전 장관의 내란 가담 정도가 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등 계엄을 주도한 세력들에는 미치지 못한다고 평가했다. 재판부는 “비상계엄 선포일 이전에 내란을 모의하거나 예비한 정황은 발견되지 않고, 내란중요임무로 수행한 행위는 소방청에 대한 전화 한 통”이라며 “그 외에 반복적으로 단전·단수 조치를 지시하거나 지시 사항의 이행 여부를 점검하고 보고받는 등 보다 적극적으로 내란의 중요한 임무를 수행하였다고 볼 만한 자료가 없다”고 했다.



재판부의 이런 판단은 이 전 장관 형량을 정할 때 유리한 요소로 작용한 것으로 보인다. 하지만 이 전 장관과 마찬가지로 내란 모의나 예비에 가담하지 않았던 한 전 총리에게는 특검의 구형량(징역 15년)을 훌쩍 웃도는 징역 23년이 선고된 점을 감안하면 향후 적정 양형을 둘러싼 논란이 이어질 가능성도 있다.



한편 서울고법 형사3부(재판장 이승한)는 비상계엄 당시 부정선거 의혹 수사단 구성을 위해 정보사 요원들의 개인정보를 제공받은 혐의 등으로 추가 기소된 노상원 전 국군정보사령관에게 1심과 마찬가지로 징역 2년을 선고하고, 2490만원의 추징을 명령했다. 재판부는 “계엄 선포는 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태 발생 시 헌법질서 회복과 같은 소극적 목적을 위해서만 이뤄져야 한다”며 “이런 실체적 요건이 갖춰지지 않은 상황에서 계엄 선포를 상정하면서 이에 동조해 동원 병력 구성과 구체적 임무를 정하고 준비한 것은 그 자체로 위헌·위법한 행위”라고 말했다.



성윤수 윤준식 기자 tigris@kmib.co.kr



