中 상하이 3분의 1이 ‘자율주행 실험실’
총 5238㎞ 자율주행 시험도로 개통
‘자율주행 선도도시’를 노리는 중국 상하이가 도시 전체 면적의 3분의 1을 자율주행 시험구역으로 지정했다.
12일 펑파이신문 등에 따르면 상하이시는 최근 발표한 보고서에서 지난해 말 기준 3173개 구간, 총 5238㎞의 자율주행 시험도로를 개통했다고 밝혔다. 적용 면적은 약 2144㎢로 시 전체의 3분의 1에 해당한다.
이들 도로는 도심과 외곽의 각 지역을 연결하는 광역 테스트 도로망 역할을 한다. 자율주행 시범 운행이 특정 지역에 한정되지 않고 도시 내 각 지역을 넘나들며 진행된다는 의미다. 현재까지 41개 기업, 932대 차량이 시험운행 등의 면허를 취득했다. 누적 주행거리는 3455만㎞, 시험시간은 약 188만 시간을 달성했다.
펑파이신문은 “(상하이시는) 중국 최초로 자율주행 훈련장을 구축하고 1000만건의 데이터 조각을 축적하는 등 산업 혁신 지원 역량을 꾸준히 강화해 왔다”고 평가했다. 상하이시는 올해 시작된 ‘15차 5개년 계획’ 기간 ‘도시 전체 통합’을 특징으로 하는 자율주행의 새로운 발전 단계로 진입한다는 청사진도 제시했다.
중국경영보는 “상하이시가 2027년까지 스마트 버스, 스마트 택시, 스마트 중대형 화물차 등 분야에서 레벨 4급(특정 구간에서 운전자 개입 없이 주행) 자율주행 기술을 적용해 승객 수송 연 600만명 이상, 화물 운송 80만 TEU 이상을 달성한다는 목표를 세웠다”고 전했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사