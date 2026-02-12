주말 18도까지 오른다… 귀성길 짙은 안개 주의

온화한 서풍에 평년보다 5도↑

“연휴기간 매우 건조, 화재 주의”

관광객들이 12일 제주 서귀포시 안덕면 산방산 인근에 핀 유채꽃 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 설 연휴가 시작되는 주말에는 온화한 서풍이 불어 전국 대부분 지역의 기온이 평년보다 높을 것으로 예상된다. 뉴시스

설 연휴가 시작되는 이번 주말 낮 최고기온이 18도까지 오른다. 이후 연휴 기간에도 포근한 날씨가 이어질 것으로 전망된다. 다만 14~15일 짙은 안개와 이슬비가 내리는 곳이 있어 귀성길 교통안전에 주의가 필요하다.



기상청은 12일 “오는 14일과 15일 온화한 서풍이 불면서 전국 대부분 지역의 기온이 평년보다 5도 안팎 높을 것으로 보인다”고 밝혔다. 14일 전국 아침 최저기온은 4~6도, 낮 최고기온은 8~17도로 예보됐다. 15일은 최저 1~7도, 최고 7~18도로 토요일보다 더 따뜻하겠다.



하지만 서해안과 내륙을 중심으로는 주말 이틀간 새벽부터 오전 사이 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고 안개의 영향으로 이슬비가 내릴 것으로 보인다. 기상청 관계자는 “이슬비가 내린 곳은 도로 살얼음이 발생할 수 있다”며 “귀성길 교통안전에 각별히 주의하고 항공편을 이용하는 경우 운항 여부를 확인해야 한다”고 말했다.



설 전날인 16일부터는 북쪽에서 남하하는 고기압의 영향으로 기온이 다소 낮아지겠지만 평년 수준의 날씨가 예상된다. 16~18일 서울 아침 최저기온은 -3~1도, 낮 최고기온은 3~9도로 예보됐다. 다른 지역도 대체로 온화하겠지만 16일에는 강원도 영동과 경북 동해안을 중심으로 비나 눈이 내리겠다. 강원 영동에는 대설특보 수준의 많은 눈이 예상된다.



강원·경상 동해안을 중심으로 장기화하는 건조한 대기 상황은 연휴에도 지속할 것으로 보인다. 이미선 기상청장은 “연휴 기간 대기가 매우 건조하겠으니 성묘와 야외 활동 시 화재가 발생하지 않도록 각별한 주의를 당부한다”고 말했다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



