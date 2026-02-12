트럼프, 4월초 베이징행… ‘무역전쟁 휴전’ 1년 연장
SCMP “3월 31일 도착, 사흘간 방중
”‘틱톡 협상’ 모델로 합의 도출 전망
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오는 4월 베이징 정상회담을 통해 ‘무역전쟁 휴전’을 최대 1년 연장할 것이라는 전망이 나왔다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 12일 복수의 소식통을 인용해 이같이 보도했다. 양국 정상은 지난해 10월 부산 정상회담 합의에 따라 상호 고율 관세를 1년간 유예하고, 중국의 희토류 수출 통제 및 미국산 농산물 수입 중단, 미국의 대중국 수출 통제 등 무역 보복 조치 일부를 철회했다.
SCMP는 트럼프 대통령이 중국의 전통 명절인 청명절 연휴(4월 4~6일)를 피해 3월 31일쯤 중국에 도착해 사흘간 머무는 방안을 검토 중이라고 전했다.
소식통들은 이번 정상회담이 중국의 미국산 제품 추가 구매 약속 등 단기적인 성과에 초점을 맞출 것으로 전망했다. 트럼프 대통령은 오는 11월 중간선거를 앞두고 가시적인 성과를 확보해야 하는 상황이다.
트럼프 대통령도 지난 4일 시 주석과의 전화 통화 직후 이를 언급했다. 그는 당시 소셜미디어 트루스소셜을 통해 시 주석과 무역, 군사, 4월 중국 방문, 대만, 러시아-우크라이나 전쟁, 이란 문제 등을 논의했다며 “중국이 미국산 석유·가스와 농산물 추가 구매를 검토하고 있다”고 밝혔다.
한 소식통은 트럼프 행정부가 미국 기업의 대중국 투자를 장려하는 것으로 비치는 것을 경계해 미국 기업의 최고경영자(CEO)들이 아직 경제사절단으로 초청받지 못했다고 전했다. 하지만 트럼프 대통령이 자신을 ‘협상의 달인’으로 여기는 만큼 전기차·에너지 등 첨단기술 분야에서 ‘틱톡 협상’을 모델로 한 협력 방안이 발표될 수 있다는 관측도 나왔다. 두 나라는 동영상 플랫폼 틱톡과 관련 알고리즘 원천 기술은 중국 회사가 갖고 사업 운영은 미국 회사가 담당하는 방식으로 합의했다.
중국 측은 회담 준비 과정에서 미국 측에 ‘대만 문제’가 양국 관계에서 가장 큰 복병이며 대만에 대한 미국의 추가 무기 수출이 회담을 위태롭게 할 수 있다는 입장을 전달했다고 SCMP는 전했다.
베이징=송세영 특파원
