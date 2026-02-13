“오세훈, 인위적 컷오프는 없다”… 국힘 지도부, 경선 방침 재확인
지방선거 공관위원장 이정현
“공천 혁신 이루는 칼잡이 될 것”
국민의힘 지도부가 장동혁 대표에 대해 연일 날 선 대립각을 세우고 있는 오세훈 서울시장의 6월 지방선거 공천과 관련해 “인위적 컷오프(공천 배제)는 없다”고 밝혔다. 강성 유튜버 고성국씨의 ‘충격적 컷오프’ 요구로 논란이 된 상황에서 당 지도부가 경선 방침을 재확인했다. 6·3 지방선거 공천관리위원장으로 임명된 이정현 전 새누리당 대표는 “칼잡이가 되겠다”며 대대적인 인적 쇄신을 시사했다.
국민의힘 지도부 핵심 관계자는 12일 통화에서 “현역 서울시장을 왜 컷오프시키겠나. 그럴 생각은 전혀 없다”며 “경선 룰도 (오 시장 측이 주장했던) 5대 5로 정리했는데, 거기에 대해선 일언반구 없다”고 말했다. 그는 “우리도 서울시장 선거에서 반드시 이겨야 하는 입장인데 왜 오 시장이 스스로 경쟁력을 깎아먹는 발언을 하는지 답답하다”며 “오히려 오 시장이 선거판에서 빠져나가고 싶어하는 것 아닌가 의심하는 사람이 적지 않다”고 지적했다.
오 시장은 지난달 29일 한동훈 전 대표 제명 직후 “장동혁 대표는 즉각 물러나야 한다”고 직격했다. 이후에도 “장동혁 디스카운트”(지난 2일) “장 대표 스스로 자격을 잃었다”(지난 6일) 등 비판 수위를 높여 왔다. 오 시장의 이런 행보가 향후 당권을 목적으로 불출마 명분을 쌓고 있는 것 아니냐는 뒷말이 나오게 한다는 것이다. 한 지도부 인사는 “지선 패배 책임론으로 현 지도부를 무너뜨리고 총선 당대표를 발판 삼아 대선으로 가는 시나리오 아니겠나”라고 말했다.
오 시장 측은 “전혀 사실이 아니다”고 선을 그었다. 서울시 관계자는 “오 시장은 이번 선거가 3~4% 박빙 싸움이 될 것으로 보고 위기감을 느끼고 있다”며 “당이 이대로 가다가는 민심이 완전히 넘어갈 수 있다는 절박함에 비판해 왔던 것”이라고 설명했다. 이어 “장 대표가 지난달 계엄 사과 메시지를 냈을 때 누구보다 먼저 환영 입장을 밝힌 것도 오 시장”이라고 덧붙였다.
공천 칼자루를 쥔 이 위원장은 “공천 혁신으로 당 내분을 잠재우겠다”고 밝혔다. 이 위원장은 통화에서 “나는 정치적 빚이 없는 사람이다. 칼잡이가 돼 완전히 판갈이를 하겠다”며 큰 폭의 물갈이도 시사했다. 친박(친박근혜)계로 분류되는 이 위원장은 호남 출신으로 18대 총선에서 비례대표로 국회에 입성했다. 19·20대 총선에선 보수 험지인 전남 순천에서 당선됐다. 탄핵 국면에서 고씨 유튜브에 출연해 12·3 비상계엄 발동을 대통령 권한이라고 주장하는 등 ‘계몽령’ 논란도 일고 있다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사