전북도, ‘밀라노 동계올림픽’ 참관… 분산개최 방안 점검
IOC 고위직 옵서버 프로그램 참가
도시 간 교통·운영 계획 등 확인
전북특별자치도가 ‘2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽’이 열리고 있는 이탈리아를 방문해 올림픽 분산개최 운영 사례를 확인했다.
12일 전북도에 따르면 김관영 전북지사를 단장으로 한 출장단은 지난 5일부터 국제올림픽위원회(IOC) ‘고위직 옵서버 프로그램’에 참가해 대회 준비 및 운영 현장을 참관했다. 옵서버 프로그램은 대회 유치에 관심 있는 국가와 도시의 고위 인사를 대상으로 운영하는 프로그램이다.
이번 동계올림픽은 밀라노를 중심으로 총 6개 도시에서 분산 개최 중이다. 출장단은 기존 경기장 활용과 종목별 분산 배치, 교통·운영 계획 등을 현장에서 확인했다. 특히 종목 특성과 지역 여건에 맞춘 분산 운영 사례를 점검했다.
전북도는 2036 전주 하계올림픽을 전국 9개 도시에서 분산 개최하는 방안을 구상 중이다. 전체 51개 경기장 가운데 도내 32개, 광주, 대구 등 다른 지역 19개를 활용, 별도 경기장 신축 없이 기존 시설 개선과 임시시설 설치를 통해 대회를 치르는 구조다. 지난해 서울시와 협의를 거쳐 육상·체조·배구·농구·축구 등 8개 종목을 서울에서 개최하는 계획을 마련했다.
전주를 중심으로 한 전북권과 인접 지역 간 이동 거리는 밀라노~코르티나보다 짧기 때문에 수송과 운영 측면에서 참고할 만한 요소가 있다는 점도 확인했다.
전주 하계올림픽은 최근 사전타당성조사를 마무리했다. 분석 결과 비용 대비 편익(B/C)이 1.03으로 나왔다. 여론조사에서는 전북도민 찬성률이 87.6%로 조사됐다. 이를 바탕으로 지난 6일 전북도의회 본회의에서 ‘전주 하계올림픽·패럴림픽 대회 유치 동의안’이 가결되면서 유치 절차가 문화체육관광부 등 정부 심의 단계에 진입했다.
전주 하계올림픽 유치 여부는 2027년 결정될 예정이다. 전북도 관계자는 “분산 개최가 국제적 기준에서 어떻게 운영되는지를 확인할 수 있었다”며 “출장 결과는 향후 정책 검토와 논의 과정에서 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사