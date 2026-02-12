시사 전체기사

대법 “전두환 회고록 5·18 왜곡”… 유족 배상책임·출판 금지 확정

입력:2026-02-12 18:59
12일 서울 서초구 대법원에서 박강배 5·18기념재단 상임이사(왼쪽)와 김정호 변호사가 '전두환 회고록' 손해 배상 판결이 대법원에서 확정된 데 대해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

전두환 전 대통령이 펴낸 회고록이 5·18민주화운동에 대한 허위사실을 기재해 관련자의 명예를 훼손했다는 대법원의 판단이 나왔다. 소송이 제기된 지 8년8개월 만이다.

대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 12일 5·18기념재단 등 4개 단체와 고(故) 조비오 신부의 조카 조영대 신부가 전 전 대통령과 아들 재국씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부승소한 원심판결을 확정했다. 이에 따라 부인 이순자씨와 재국씨는 5·18 단체들에 각각 1500만원, 조 신부 측에 1000만원 등 총 7000만원을 배상해야 한다. 또 왜곡된 일부 표현을 삭제하지 않을 경우 회고록의 출판·배포가 금지된다.

대법원은 “회고록 일부 표현은 전두환 등이 허위 사실을 적시한 것이고 이에 따라 5·18 단체들의 사회적 평가가 침해됐다”고 밝혔다. 전 전 대통령은 2017년 4월 출간한 회고록에서 5·18을 ‘폭동’으로 규정하고 헬기 사격을 부정하며 이를 목격했다고 증언한 조 신부에 대해 ‘파렴치한 거짓말쟁이’라고 표현했다.

이에 5·18 단체 등은 회고록 출판 및 배포금지 가처분 신청과 함께 손해배상 소송을 냈다. 전 전 대통령은 2심이 진행 중이던 2021년 11월 사망해 이씨가 소송을 이어받았다.

박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr

