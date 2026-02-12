대법 “전두환 회고록 5·18 왜곡”… 유족 배상책임·출판 금지 확정
전두환 전 대통령이 펴낸 회고록이 5·18민주화운동에 대한 허위사실을 기재해 관련자의 명예를 훼손했다는 대법원의 판단이 나왔다. 소송이 제기된 지 8년8개월 만이다.
대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 12일 5·18기념재단 등 4개 단체와 고(故) 조비오 신부의 조카 조영대 신부가 전 전 대통령과 아들 재국씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부승소한 원심판결을 확정했다. 이에 따라 부인 이순자씨와 재국씨는 5·18 단체들에 각각 1500만원, 조 신부 측에 1000만원 등 총 7000만원을 배상해야 한다. 또 왜곡된 일부 표현을 삭제하지 않을 경우 회고록의 출판·배포가 금지된다.
대법원은 “회고록 일부 표현은 전두환 등이 허위 사실을 적시한 것이고 이에 따라 5·18 단체들의 사회적 평가가 침해됐다”고 밝혔다. 전 전 대통령은 2017년 4월 출간한 회고록에서 5·18을 ‘폭동’으로 규정하고 헬기 사격을 부정하며 이를 목격했다고 증언한 조 신부에 대해 ‘파렴치한 거짓말쟁이’라고 표현했다.
이에 5·18 단체 등은 회고록 출판 및 배포금지 가처분 신청과 함께 손해배상 소송을 냈다. 전 전 대통령은 2심이 진행 중이던 2021년 11월 사망해 이씨가 소송을 이어받았다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사