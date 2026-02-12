LG家 2조 상속 분쟁… 구광모 회장 1심 승소
고(故) 구본무 LG그룹 선대회장이 남긴 2조원 재산 상속을 둘러싼 법적 분쟁에서 법원이 구광모 회장 손을 들어줬다.
서울서부지법 민사합의11부(재판장 구광현)는 12일 구 선대회장의 부인 김영식 여사와 두 딸 구연경 LG복지재단 대표, 구연수씨가 구 회장을 상대로 제기한 상속회복 청구소송에서 “원고들의 청구는 이유 없으므로 모두 기각한다”고 판결했다.
재판부는 구 회장에게 경영재산을 승계하겠다는 취지의 선대회장 유언장이 존재하지 않는다는 원고 측 주장에 대해 “재무관리팀 직원들의 증언에 비추어보면 유지 메모가 존재했다고 봄이 상당하다”고 판단했다.
2018년 5월 별세한 구 선대회장이 남긴 재산은 ㈜LG지분 11.28%와 현금성 자산을 포함한 약 2조원 규모다. 구 회장이 ㈜LG 주식의 8.76%, 구 대표가 2.01%, 구씨가 0.51%를 상속받았다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사