LG家 2조 상속 분쟁… 구광모 회장 1심 승소

입력:2026-02-12 18:58
구광모 LG그룹 회장이 지난해 11월 1일 경북 경주 소노캄에서 열린 이재명 대통령 주최 시진핑 중국 국가주석을 위한 국빈만찬에 참석해 있다. 연합뉴스

고(故) 구본무 LG그룹 선대회장이 남긴 2조원 재산 상속을 둘러싼 법적 분쟁에서 법원이 구광모 회장 손을 들어줬다.

서울서부지법 민사합의11부(재판장 구광현)는 12일 구 선대회장의 부인 김영식 여사와 두 딸 구연경 LG복지재단 대표, 구연수씨가 구 회장을 상대로 제기한 상속회복 청구소송에서 “원고들의 청구는 이유 없으므로 모두 기각한다”고 판결했다.

재판부는 구 회장에게 경영재산을 승계하겠다는 취지의 선대회장 유언장이 존재하지 않는다는 원고 측 주장에 대해 “재무관리팀 직원들의 증언에 비추어보면 유지 메모가 존재했다고 봄이 상당하다”고 판단했다.

2018년 5월 별세한 구 선대회장이 남긴 재산은 ㈜LG지분 11.28%와 현금성 자산을 포함한 약 2조원 규모다. 구 회장이 ㈜LG 주식의 8.76%, 구 대표가 2.01%, 구씨가 0.51%를 상속받았다.

이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr

