‘아동 정보 무단 수집’ 버거킹에 과징금 9억원
개인정보위, 식음료社10곳 제재
개인정보보호위원회가 버거킹, 맥도날드, 메가MGC커피, 투썸플레이스, 빽다방 등 식음료 사업자 10곳에 총 15억6600만원의 과징금을 부과했다. 법정대리인 동의 없이 어린이 개인정보를 수집하거나 보유 기간이 지난 개인정보를 파기하지 않은 점 등이 문제가 됐다.
개인정보위는 지난 11일 전체회의를 열고 식음료 사업자 10곳에 과징금 15억6600만원과 과태료 1억1130만원을 부과하고 시정·공표 명령을 내리기로 의결했다고 12일 밝혔다.
10곳은 비케이알(버거킹), 한국맥도날드, 투썸플레이스, 엠지씨글로벌(메가MGC커피), 이디야, 더본코리아(빽다방), 에스씨케이컴퍼니(스타벅스), 와드(캐치테이블), 테이블링, 야놀자에프앤비솔루션 등이다.
과징금 9억2400만원을 부과받은 버거킹은 법정대리인 동의 없이 만 14세 미만 고객의 개인정보를 수집해 활용한 것으로 조사됐다. 맥도날드는 개인정보 미파기 등을 이유로 과태료 1140만원을 부과받았다. 앱 응용 프로그램 인터페이스(API) 설계를 미흡하게 한 점도 지적받았다. 이 때문에 일반인도 관리자 모드로 앱에 접근할 수 있었던 것으로 조사됐다.
메가MGC커피는 회원 가입 시 마케팅 활용에 동의하지 않은 경우에도 자동으로 동의 처리되도록 설정했다. 이를 통해 미동의 회원에게 마케팅 메시지를 전송했다. 개인정보위는 이에 과징금 6억4200만원 처분을 내렸다.
과태료 540만원을 부과받은 투썸플레이스는 매장 주문 시 휴대전화번호를 입력하지 않으면 결제할 수 없도록 서비스를 운영했다. 개인정보를 무분별하게 수집한 것이다. 과태료 1260만원 처분이 내려진 빽다방은 회원가입 시 별도로 동의받아야 할 마케팅, 맞춤형 서비스 등의 항목을 포괄적으로 묶어서 동의받았다.
