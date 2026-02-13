“재판소원은 ‘4심제 희망고문’… 재판 지연·소송비 증가 초래”

더불어민주당을 비롯한 범여권이 추진하는 이른바 ‘사법개혁 3법’이 국회 본회의 통과만 남겨두고 있다. 대법원은 ‘4심제’를 의미하는 재판소원과 법왜곡죄 도입, 대법관 증원안이 법적 분쟁 장기화와 사실심 약화 등으로 이어질 수밖에 없고, 그 피해는 고스란히 국민에게 돌아간다며 이례적으로 강한 반대 입장으로 맞서고 있다. 여기에 대법원의 최고법원 위상을 둘러싼 공방까지 가미되면서 입법부와 사법부 관계가 상호 견제를 넘어 대립으로 치닫는 양상이다.
조희대 대법원장은 12일 청사 출근길에 기자들을 만나 범여권의 사법개혁 3법 추진에 대해 “이 문제는 헌법과 국가 질서에 큰 축을 이루는 문제”라며 “공론화를 통해서 충분한 숙의 끝에 이뤄져야 한다고 누누이 이야기해 왔다”고 말했다. 이어 “결과가 국민에게 엄청난 피해가 가는 문제라 대법원은 국회와 함께 설득하고 협의하겠다”고 강조했다. 대법원은 전날 열린 국회 법제사법위원회의 법안심사1소위원회 회의와 전체회의에서도 “도저히 받아들일 수 없는 법안”이라는 표현까지 동원해 가며 반대 입장을 명확히 했다.
“법적 불확실성 커진다”
대법원이 이처럼 강하게 반발하는 이유는 헌법상 기본권 보장 강화와 신속한 재판 등 여권이 내세우는 사법개혁의 명분이 현실에서는 정반대 결과를 낳을 것이란 우려에서다.
우선 전날 법사위 소위와 전체회의에서 속전속결로 처리된 재판소원 도입안(헌법재판소 개정안)은 확정된 법원의 판결에 대해 헌법재판소에 헌법소원을 청구할 수 있도록 허용하는 내용이 핵심이다. 민주당은 ‘기본권에 중대한 침해가 발생한 때’로 요건을 두고 있는 만큼 재판소원이 남발되지 않을 것이라고 본다. 법사위 여당 간사인 김용민 민주당 의원은 전날 “법원의 확정판결이라 해도 언제든지 헌재에서 다시 판단받을 수 있기에 법원이 더 꼼꼼하게 헌법과 법률을 지키며 재판하게 될 것”이라고 말했다. 재판소원 도입에 따른 예방효과를 기대할 수 있다는 것이다.
사법부 생각은 전혀 다르다. 법원행정처는 법사위에 제출한 법률 검토 의견서에서 “재판에 대한 불복 기회가 늘어나면 권리구제 가능성이 커질 수는 있지만 그로 인해 재판 지연, 소송비용의 증가, 법적 불확실성을 초래한다”고 지적했다. 우리 사법체계가 모든 사건에 대해 3심까지 불복 절차를 두고 있는 만큼 재판소원이라는 심급을 추가함으로써 얻는 권리구제 가능성보다 재판 지속과 반복으로 인해 낭비되는 비용이 더 크다는 것이다. 사법부는 재판소원 제도가 있는 독일에서 인용률이 평균 0%대에 불과하다는 점을 근거로 든다. 재경지법 한 부장판사는 “결과가 뒤바뀔 가능성이 거의 없는 제도 도입으로 사건 당사자들만 ‘희망고문’에 빠뜨리는 꼴이 될 것”이라고 말했다.
법왜곡죄, ‘소송 남발’ 우려
여권이 도입을 추진하는 법왜곡죄에 대해서도 사법부는 부정적인 입장이다. 민주당은 지난해 12월 판검사가 고의로 법령을 잘못 해석·적용하거나 증거를 조작하고 이를 수사·재판에 활용하는 경우 10년 이하 징역에 처하도록 하는 내용의 법왜곡죄 신설법안을 법사위에서 처리, 본회의 표결만 남겨두고 있다.
사법부는 ‘법 왜곡’의 개념이 명확하지 않고 주관적 가치판단이 개입될 소지가 크다는 점에서 문제를 제기한다. 수사와 재판 과정에서 이뤄지는 사실 인정과 법률 적용, 증거 해석은 판단자의 관점에 따라 달라질 수밖에 없는데, 어느 경우를 ‘왜곡’으로 규정할 것인지 기준이 불분명하다는 것이다. 결국 소송 당사자가 불리한 판결이 나오면 이를 법 왜곡으로 주장하며 고소·고발을 남발하면서 사법부 부담이 가중될 수 있다. 형법상 직권남용죄로도 법왜곡죄의 입법 취지를 충분히 달성할 수 있다는 것이 대법원의 입장이다.
이창현 한국외대 로스쿨 교수는 국민일보와의 통화에서 “법왜곡죄를 도입한 독일에서도 지난 수십년간 적용된 적 없는 사실상 사문화된 조항”이라며 “적용될 가능성은 작은데 고소·고발은 이어지면서 법률비용 총량은 크게 증대할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.
“대법관 증원 4명이 마지노선”
대법관 증원 역시 여권과 사법부의 입장이 극명하게 엇갈리는 지점 중 하나다. 범여권이 전날 법사위에서 처리한 대법관 증원안은 향후 3년간 매년 4명씩 대법관을 증원해 현재 14명인 대법관을 26명으로 늘리는 게 골자다.
여권과 법조계 일각에서는 충실한 상고심 심리를 위해 대법관 증원이 불가피하다고 본다. 한국헌법학회장을 맡고 있는 조재현 동아대 로스쿨 교수는 “대법관들이 형사·민사·행정 모든 부분을 다 판단하는데, 독일 최고재판소처럼 대법관 증원을 통해 분야별로 대법원을 더 전문화할 필요성도 있다”고 말했다.
하지만 대법원은 현실적 문제를 내세운다. 법원행정처 추산에 따르면 대법관 1명당 재판연구관(법관) 8.4명이 배치돼 있다. 12명 증원 시 경력 14년차 이상 법관 104명이 일선 법원에서 차출돼야 한다는 계산이 나온다. 법원행정처 관계자는 “지방법원 한두 개가 통째로 소멸되는 효과가 발생한다”며 “재판연구관 차출에 따른 1·2심 재판 부실화로 이어질 수 있고, 역시 그 피해는 소송 당사자인 국민에게 돌아가게 된다”고 말했다.
대법원 청사 공간이 부족해 청사 이전 문제가 불거질 경우 막대한 예산이 투입될 수 있다는 점도 부담 요인이다. 대법원은 향후 2~4년 동안 4명을 증원하는 방안을 마지노선으로 삼고 있다.
정현수 이서현 기자 jukebox@kmib.co.kr
