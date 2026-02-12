행정통합 특별법 행안위 처리 강행… 국힘 “지방선거용” 반발하며 불참
김총리, 국회 방문 신속 처리 요청
민주당, 이달 중 본회의 의결 방침
국회 행정안전위원회가 충남·대전, 전남·광주, 대구·경북 등 3개 권역의 행정통합을 위한 특별법안을 여당 주도로 법안심사소위원회에서 의결했다. 김민석 국무총리도 직접 국회를 찾아 신속한 본회의 처리를 요청했다. 반면 국민의힘은 “지방선거용 졸속 입법”이라며 반발했다.
행안위는 12일 법안심사제1소위원회를 열고 전남·광주, 대구·경북, 충남·대전 행정통합 특별법과 행정통합 특례 근거를 담은 지방자치법 개정안을 각각 의결했다. 특별법은 새로 출범하는 통합특별시에 서울특별시에 준하는 위상을 부여하고, 국가 재정지원과 교육자치 등 각종 특례를 인정하는 내용이 핵심이다.
정부는 속도전을 촉구했다. 김 총리는 소위 의결을 앞두고 국회를 깜짝 방문해 더불어민주당 소속 신정훈 행안위원장과 윤건영 법안심사1소위원장 등을 만나 조속한 법안 의결을 요청했다. 김 총리는 “7월 1일 통합 지방정부가 출범하려면 기술적·법률적으로 2월 말까지는 법이 통과돼야 한다”며 “시도 통합은 대통령이 국가 균형발전 차원에서 지원하겠다는 데서 시작한 과제”라고 밝혔다. 이어 “지역별 편차 없이 공통분모를 갖고 함께 추진하는 것이 바람직하다”고 강조했다. 다만 재정 지원 방식에 대해선 “공통 부문을 우선 법에 담고, 세부 재정 계획은 총리 산하 지원위원회 특례 등을 통해 보완하자”고 제안했다.
의결 직후 황명선 민주당 의원은 “1극 체제를 극복하고 골고루 잘사는 국토균형발전을 만드는 게 국회 책무”라고 강조했다. 이어 국민의힘을 향해 “정파적 이해관계로 참여하지 않는 것은 바람직하지 않다”며 “이 사안은 여야의 문제나 정파적 유불리를 따질 일이 아니라 1극 체제를 극복하고 지속가능한 대한민국을 만들기 위한 국가생존전략이다. 조속한 법안 처리에 함께해 달라”고 촉구했다.
소위를 통과한 법안은 본회의 상정을 거쳐 이달 중 처리될 전망이다. 다만 야당이 보이콧을 예고하면서 향후 본회의 과정에서도 진통이 이어질 것으로 보인다.
국민의힘은 이날 표결에도 불참했다. 강승규 국민의힘 의원은 “겉으로는 통합이라는 양의 탈을 쓰고 실제로는 지방선거에 정략적으로 이용하려는 법안”이라며 “재정 분권과 권한 이양, 주민 권익 확대 등 핵심 내용은 빠졌다”고 주장했다. 강 의원은 회의장 앞에서 ‘양두구육 충남·대전 졸속 통합’ 문구가 적힌 피켓을 들고 시위도 했다. 국민의힘은 남은 일정 전반을 보이콧하겠다고 예고했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
