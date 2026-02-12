시사 전체기사

삼척~강릉 철도고속화사업 예타 통과

입력:2026-02-12 21:58
수정:2026-02-12 22:05
공유하기
글자 크기 조정

부산 부전까지 약 30분 단축
“관광산업 성장, 물류 효율↑”

예타 통과 기자회견하는 김진태 도지사와 김시성 도의장. 강원도 제공

강원도 강릉에서 부산 가는 철길이 더 빨라진다.

강원도는 12일 기자회견을 열고 삼척~강릉(45.2㎞) 철도고속화 사업이 기획재정부의 예비타당성조사를 통과했다고 밝혔다. 예산은 1조1507억원, 개통 목표는 2035년이다.

동해선 부산 부전~강릉 구간에는 지난해 12월 30일부터 시속 260㎞급 KTX이음이 하루 왕복 3회 운행하고 있다. ITX 열차로 5시간 걸리던 구간이 3시간50분으로 단축됐다. 하지만 삼척~강릉 구간은 1940~60년대 건설한 노후 철로를 그대로 사용하면서 구간 속도가 시속 60~70㎞에 머물고 있다.

고속화 사업이 마무리되면 부전~강릉 이동시간이 현재 3시간50분에서 3시간20분으로 30분가량 단축될 전망이다. 이와 함께 동해안의 도로와 철도를 아우르는 교통 서비스 전반에 대전환이 이뤄질 것으로 기대된다. 접근성 개선과 함께 관광, 물류 등 산업 전반에도 파급 효과가 클 것으로 예상된다.

도는 올해 용역비 10억원을 확보한 만큼 상반기 중 신속한 후속 절차에 착수할 예정이다. 교통망 재정비, 폐선로를 활용한 바다 열차 운영 방안 등 지역 특화 전략도 구체화할 계획이다.

도 관계자는 12일 “동해안권 고속철도망 완성은 장기적으로 관광과 산업을 비약적으로 성장시키는 결정적인 계기가 될 것”이라며 “물류 효율성 극대화는 강릉 동해 삼척 지역에서 추진 중인 13개 특구 개발 사업 활성화에 강력한 동력이 될 수 있다”고 말했다.

춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
음료에 탄 향정신성 약… 두 남성 숨졌는데 “재우려고 줬다”
“커피 나오셨습니다” 그만…국민 93% “과도한 높임말 고쳐야”
한국도 당했다…올림픽 덮친 ‘불소 왁스’ 실격주의보
‘하나뿐인 내편’ 배우 정은우 40세로 사망
‘건강 좋지 않다’ 요청에… 박나래 경찰 소환 일정 연기
“김건희 입니다…” 지지자에게 보낸 옥중편지 내용
개그우먼 박미선씨 “투병 생활 중에도 감사하지 않은 것 없어”
“마음에 들어?” 녹음된 한국어… 푸껫 절도사건 시끌
국민일보 신문구독