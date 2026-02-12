삼척~강릉 철도고속화사업 예타 통과
부산 부전까지 약 30분 단축
“관광산업 성장, 물류 효율↑”
강원도 강릉에서 부산 가는 철길이 더 빨라진다.
강원도는 12일 기자회견을 열고 삼척~강릉(45.2㎞) 철도고속화 사업이 기획재정부의 예비타당성조사를 통과했다고 밝혔다. 예산은 1조1507억원, 개통 목표는 2035년이다.
동해선 부산 부전~강릉 구간에는 지난해 12월 30일부터 시속 260㎞급 KTX이음이 하루 왕복 3회 운행하고 있다. ITX 열차로 5시간 걸리던 구간이 3시간50분으로 단축됐다. 하지만 삼척~강릉 구간은 1940~60년대 건설한 노후 철로를 그대로 사용하면서 구간 속도가 시속 60~70㎞에 머물고 있다.
고속화 사업이 마무리되면 부전~강릉 이동시간이 현재 3시간50분에서 3시간20분으로 30분가량 단축될 전망이다. 이와 함께 동해안의 도로와 철도를 아우르는 교통 서비스 전반에 대전환이 이뤄질 것으로 기대된다. 접근성 개선과 함께 관광, 물류 등 산업 전반에도 파급 효과가 클 것으로 예상된다.
도는 올해 용역비 10억원을 확보한 만큼 상반기 중 신속한 후속 절차에 착수할 예정이다. 교통망 재정비, 폐선로를 활용한 바다 열차 운영 방안 등 지역 특화 전략도 구체화할 계획이다.
도 관계자는 12일 “동해안권 고속철도망 완성은 장기적으로 관광과 산업을 비약적으로 성장시키는 결정적인 계기가 될 것”이라며 “물류 효율성 극대화는 강릉 동해 삼척 지역에서 추진 중인 13개 특구 개발 사업 활성화에 강력한 동력이 될 수 있다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
