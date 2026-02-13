‘카톡 개편 효과’ 카카오, 역대 최대 실적… “구글과 AI 동맹”

작년 매출 8조·영업익 7320억

정신아 “AI 고도화 구글과 협업”

스마트안경으로 카톡 구현도 계획



카카오가 지난해 매출과 영업이익 모두 창사 이래 최대 실적을 올렸다. 핵심 성장 축인 플랫폼 사업이 실적을 견인했다. 카카오톡 첫 화면인 친구탭에 광고 페이지를 크게 늘린 전략이 여론의 역풍을 부르긴 했으나, 매출 측면에서는 효자 노릇을 했다. 카카오는 인공지능(AI) 서비스 고도화를 위해 구글과 전략적 파트너십을 맺은 사실도 ‘깜짝’ 공개했다. 이와 함께 올해를 AI 수익화 원년으로 만들겠다는 포부를 밝혔다.



카카오는 지난해 매출 8조991억원, 영업이익 7320억원(연결기준)을 올린 것으로 잠정 집계됐다고 12일 밝혔다. 매출은 전년 대비 2.9% 증가했으며, 특히 영업이익이 59.1% 급증하며 질적 성장을 이뤘다. 4분기만 떼어놓고 봐도 매출 2조1332억원, 영업이익 2034억원을 기록했다.



역대급 실적을 이끈 것은 플랫폼 사업이었다. 특히 톡비즈 부문 성장세가 눈에 띄었다. 4분기 플랫폼 부문 매출은 전년 동기 대비 17% 증가한 1조2226억원이었는데, 이 중 톡비즈 매출은 13% 증가한 6271억원, 톡비즈 광고 매출은 16% 성장한 3734억원을 나타냈다. 비즈니스 메시지 매출은 19%, 디스플레이 광고 매출은 18% 각각 뛰었다.



이는 지난해 9월 카카오톡 사용자 인터페이스(UI)를 대대적으로 개편하며 게시물 중간에 광고를 넣기 시작한 게 주효했던 것으로 보인다. 카카오는 격자식 피드로 형태를 변경한 뒤 이용자 원성이 쏟아지자, 개편 6일 만에 “친구목록을 되돌리겠다”고 밝혔고 이후 순차적으로 업데이트를 진행했다. 커머스 부문 역시 4분기 통합 거래액이 분기 최초로 3조원대 고지를 찍으며 ‘카카오톡 내 소비 행태가 여전히 견조하다’는 평가가 나왔다.



정신아 카카오 대표는 실적 콘퍼런스콜에서 “이 자리에서 처음으로 카카오와 구글의 전략적 파트너십을 발표한다”며 “지난해 ‘카나나 인 카카오톡’으로 시작한 온디바이스(내장형) AI 서비스를 한층 고도화하기 위해 구글 안드로이드와 협업을 시작한다”고 밝혔다. 카카오는 올해 1분기 중 카나나 인 카카오톡을 안드로이드와 iOS에서 모두 정식 출시해 이용자 접점을 넓히는 동시에 서비스 구현에 필수적인 언어모델을 자체적으로 개발하고 고도화하는 작업도 이어갈 방침이다.



AI 인프라 측면에서도 구글과 손 잡는다. 정 대표는 “카카오는 그동안 축적해온 역량을 바탕으로 국내에서 텐서처리장치(TPU) 클라우드 운영에 대한 논의를 진행하고 있다”고 말했다. 아울러 향후 출시될 구글 AI 글래스 등 새로운 폼팩터(형태)에서 카카오 서비스 경험을 제공한다는 계획이다. 스마트 안경 등에서 카카오톡을 핸즈프리 방식으로 구현할 수 있도록 하겠다는 구상이다.



오픈AI와 협업을 통해 지난해 출시한 ‘챗GPT 포 카카오’도 순항 중이라고 밝혔다. 정 대표는 “챗GPT 포 카카오는 현재 시점 이용자 규모가 800만명으로 늘어났다. 카카오톡 내에 없던 콘텐츠를 검색하고 생성하는 새로운 형태 트래픽 패턴을 만들어 가고 있다”고 말했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



