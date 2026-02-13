張 “악법 통과” 鄭 “정말 노답”… 靑오찬 무산 두고 서로 ‘네탓’

“오찬 잡히면 무도한 일 벌어져”

장동혁, 최고위원들 반대에 불참

정청래 “이 무슨 결례냐” 격앙

청와대 “깊은 아쉬움… 대화 노력”

이병주 김지훈 기자

이재명 대통령과의 오찬을 파행시킨 장동혁 국민의힘 대표는 정청래 더불어민주당 대표를 향해 “오찬 일정이 잡힌 다음 악법을 통과시킨 것은 이 대통령을 의도적으로 곤경에 빠뜨리기 위한 것이냐”고 말했다. 본인의 오찬 불참을 정 대표 탓으로 돌리며 ‘명·청 갈등’ 확산을 꾀하려는 의도다. 정 대표는 “본인이 요청할 때는 언제고, 약속 시각 직전 이 무슨 결례인가”라고 비판했다.



장 대표는 오찬 회동 1시간 전 불참을 통보한 뒤 긴급 기자회견을 열고 “한 손으로 등 뒤에 칼을 숨기고, 다른 한 손으로 악수를 청하는 데 응할 수 없는 노릇”이라고 밝혔다. 장 대표는 이날 아침까지만 해도 참석 입장이었으나 최고위원회의에서 “이 대통령과 정 대표 간 당청 갈등을 봉합하는 자리에 들러리를 서서는 안 된다”는 의견이 쏟아지자 불참으로 입장을 선회했다. 장 대표는 “여러 면을 봤을 때 부부싸움 후 둘이 화해하겠다고 옆집 아저씨를 불러놓은 꼴이라는 것을 충분히 알고 있다”고 말했다. 최고위원들은 민주당이 전날 오찬 회동 성사 후 국회 법제사법위원회에서 재판소원·대법관증원법을 강행 처리한 것에 대해서도 모멸감을 거론하며 강하게 성토했다.



장 대표는 기자회견에서 “한두 번이 아니다. 대통령과의 오찬이 잡히면 당일이나 그 전날에는 이런 무도한 일이 벌어졌다. 우연도 겹치면 필연”이라며 “청와대가 법사위에서 그렇게 법을 강행 처리할 것을 몰랐다면, 정 대표는 진정 이 대통령의 엑스맨인가”라고 꼬집었다. 이어 “저는 대통령을 만나면 정쟁적 요소는 모두 덜어내고 민생 얘기만 하려고 했다. 현장의 신음을 들려드리려 했다”며 “이러고도 오찬을 하자고 하는 것은 밥상에 모래알로 지은 밥을 내놓는 것과 똑같다. 민생을 논하자면서 모래알로 지은 밥을 씹어먹으러 청와대로 들어갈 수는 없는 것”이라고 했다.



민주당은 곧장 격앙된 반응을 쏟아냈다. 정 대표는 “국민과 대통령에 대한 예의는 눈곱만큼도 없는 국민의힘 작태에 경악한다. 정말 ‘노답(답이 없음)’”이라고 말했다. 한민수 의원도 “영수회담마저 정치공세 수단으로 여기는 국민의힘을 국정의 파트너라고 할 수 있겠는가”라고 비판했다.



청와대는 오찬 회동 무산에 “매우 유감스럽다”는 입장을 밝혔다. 홍익표 청와대 정무수석은 “이번 회동은 국정 현안에 대한 소통과 협치를 위한 자리였다. 취지를 살릴 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움을 전한다”고 말했다. 이어 “국민의힘이 국회 상황을 대통령실과 연계해 설명한 것은 매우 부적절하다”며 “국회 일정과 상임위원회 운영은 여당이 알아서 하는 일로, 그 과정에서 청와대가 어떠한 형태의 관여나 개입을 한 건 전혀 없다”고 강조했다. 다만 “그럼에도 청와대는 대화의 끈을 놓지 않을 것이며, 이재명정부는 상호 존중과 책임 있는 대화를 통해 협치의 길을 이어가겠다”며 대화 가능성을 열어놓았다.



이형민 최수진 최승욱 기자 gilels@kmib.co.kr



