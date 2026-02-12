“아동·청소년 등 ‘AI 취약층’ 보호·안전 장치 필요”

국민일보 이슈탐사팀 'AI와의 위험한 대화' 시리즈를 계기로 생성형 AI에 대한 과의존 문제가 새로운 사회 문제로 떠올랐다. 정부와 의료계, 시민단체 등에서 우려의 목소리와 함께 안전장치가 필요하다는 의견이 이어지고 있다.
국민일보는 지난 10일 분야별 전문가 6인과 긴급 좌담회를 열었다. 기선완 중앙정신건강복지사업지원단장, 조수현 계명대 교육학과 교수, 조철현 고려대 정신의학과 교수, 천현득 서울대 AI연구원 ELSI센터장, 최호웅 민변 디지털정보위원장, 황태연 한국생명존중희망재단 이사장이 참석했다.
이들은 알고리즘이라는 AI 기업의 비즈니스 모델이 고립돼 있는 사회 취약계층을 빠르게 파고들고 있다고 진단했다. 기본적으로 아동·청소년 등 취약계층에 대한 안전과 인간의 존엄을 지킬 수 있는 최소한의 원칙을 정립할 필요가 있다고 제언했다. 새로운 기술에 대한 규제냐 아니냐의 이분법적 관점에서 탈피해 보완적 관점에서 입체적 접근을 당부하는 목소리도 있었다.
-생성형 AI 사용이 급증하면서 자살 시도로 이어지거나 정신과 질환이 심화되는 등 신종 부작용이 관측되고 있다.
△조철현=국민일보를 통해 보도됐듯 국내 임상 현장에서도 AI에 과의존하는 사례가 속출하고 있다. 왜곡된 인지가 강화되기도 하고 망상 수준으로 흘러가기도 한다. 심각하면 자살로도 이어질 수 있다. 대한신경정신의학회 차원에서도 여러 사례가 공유되고 있다. 올해 AI 챗봇과의 대화가 여러 심포지엄의 주제로 선정되는 등 학계의 우려와 관심도 크다.
△조수현=AI는 아이들에게 있어서 ‘비밀의 문’과도 같다. 개별 맞춤형 서비스가 제공되다보니 아이들의 성향이 더욱 극단적으로 고착화된다. 또래 관계가 어려운 친구들의 고립이 계속 강화되면서 상황이 계속 안 좋아진다. 전국 초·중 교사 및 상담교사들을 대상으로 설문한 결과 AI 과의존 관련 이상 징후들이 여럿 발견됐다.
△기선완=AI도 술이나 게임처럼 중독될 수 있다. 인간은 보상이 있을 때 중독된다. 그런데 AI는 사람들이 원하는 정보를 끊임없이 찾아주는 데 아주 익숙하다. 사람들의 요구에 계속 응하기 때문에 중독되기 쉽다. 집 안에 꼼짝 안 하고 AI와만 계속 대화하는 현상도 가능하겠다. 외국에 심각한 사례가 많이 보도돼 국내에서도 관심을 갖고 지켜보고 있다.
△최호웅=이번 보도를 통해 위험한 현실을 직시하게 됐다. 항상 경쟁에서 뒤처져서는 안 된다는 말만 했는데, 현실적 위험에 어떻게 대응할 것인가. 계속 이대로 놔둘 것인가. 진지하게 고민해야 할 시기가 왔다.
△천현득=현재 AI 3강을 목표로 국가 차원에서 전속력으로 달려가는 분위기다. ‘AI 윤리’를 말할 기회가 없었는데, 이번 보도로 무조건 달려가는 게 좋은 것만은 아닐 수 있다는 걸 생각할 수 있는 계기가 됐다.
-AI 과의존이 발생하는 근본적 원인은 무엇인가.
△조철현=심리적으로 취약한 사람들은 부정적 생각과 동시에 공감을 갈구한다. 하지만 세상이 자기 중심으로 돌아가진 않는다. 현실에선 일종의 ‘거절’을 당하며 좌절하기 마련이다. 하지만 AI는 굉장히 사람처럼 말하면서도 언제든 친절하다. 거절당할 일이 없다. 눈치 안 보고 편하게 내 얘기를 할 수 있다. 문제로 지적되는 ‘아첨’은 이용자를 더 오래 시스템에 붙잡아 두도록 설계된 AI의 기본적 특성이다. 그러다 보니 자살 등 부적절한 방식에 대한 동조까지 발생하는 것으로 보인다.
△천현득=AI는 내가 무슨 얘기를 해도 나를 탓하지 않는다. 안전하게 내 마음을 쏟아낼 수 있는 장치다. 달리 생각하면 현실에서는 안전하게 내 마음을 쏟아낼 수 있는 사람이 없다는 뜻이기도 하다. AI가 위험한 측면도 있지만 우리 사회가 취약계층을 충분히 보호하지 못하는 환경적 요인도 있다.
△황태연=코로나 시기를 겪으며 특히 10대들의 삶의 모습이 굉장히 많이 바뀌었다. 학교 폐쇄와 사회적 거리두기로 또래 관계의 단절을 경험했다. 이 과정에서 관계 형성에 어려움을 겪는 청소년이 굉장히 많아졌다. 관계 단절로 인해 타인의 공감을 고파하는 청년들의 갈증을 AI 기업의 비즈니스가 파고든 게 아닌가 싶다. 알고리즘을 통해 쉽게 중독될 수 있다는 것을 비즈니스 영역에서는 이미 알고 있었을 것이다.
△조수현=코로나 거리두기로 사회 활동에 제약이 많다 보니 보호자들이 또래 그룹을 만들어주는 경향이 있었는데 상대적으로 비슷한 집단의 아이들과만 교류하게 됐다. 교실이라는 물리적 공간에서 자신과 다른 아이들과 섞이는 경험이 부족해졌다. 학령인구 감소로 지금은 초등학교 한 반이 10여명 수준이다. 또래 집단에서 한번 탈락해 ‘낙인’이 찍히면 재평가의 기회가 없다. 탈락한 친구들은 계속 대화 상대를 찾다가 실패해 결국 게임을 하기도 하고, 인터넷에 몰두하기도 한다. 자연스럽게 AI와의 대화에도 빠져든다. 지금도 문제지만 성인이 됐을 때 생각이 다른 타인과 대화가 가능할지 심히 우려된다.
△기선완=감염에 대한 보건학적 관점과 비슷하다. 환경, 숙주, 세균의 삼각관계다. 숙주가 되는 각 개체가 취약할 수도 있고, 세균의 독성이 강력할 수도 있다. 환경적 영향도 크다. AI도 똑같다. ‘아첨’이라는 기술적 문제, 사회적 취약계층의 존재, 그리고 우리 사회의 인식. AI만 손가락질할 수도 없고, 개인만 탓할 수도 없다. 개인과 기술, 사회적 책임이 복합적으로 작용해 일어난 일로 봐야 한다.
-AI로 인한 부작용을 최소화하려면 어떤 대책들이 필요한가.
△황태연=청소년 심리부검에서 AI 사용 흔적을 조사할 필요가 있다. 청소년들이 왜 자살에 이르게 됐는지 그 실마리를 AI와의 대화 기록에서 찾을 수도 있을 것 같다. 청소년 심리부검이 본격화되면 10대 자살의 원인을 조금 더 찾아내 예방할 수 있으리라 기대한다. 올해 청소년 심리부검 프로토콜을 만들 때 반영하고자 한다. 자살 예방 주무 기관으로서 이 같은 새로운 흐름을 더 주의 깊게 살펴보겠다. 또 AI를 포함한 디지털 리터러시(문해력) 교육을 보다 광범위하게 해야 하지 않을까 싶다.
△조철현=AI의 등장으로 새로운 세상이 오고 있지만, 어느 세상에서나 취약한 분들과 취약한 연령이 있다. 이분들에 대해서는 적정 수준의 보호 장치가 필요하다. 이를 어떻게 구축할지에 대해선 굉장히 많은 논의와 토론이 필요할 것으로 본다. 이번 보도로 사회적 논의가 첫발을 떼게 됐다. 학회 차원에서도 필요한 AI 가이드라인 제정을 논의하고 있다. 임상 현장의 전문의들과 일반인들을 대상으로 AI 과의존의 위험성에 대해 알리는 내용이 될 것으로 예상된다.
△기선완=AI 시스템 내에서 자살·자해 등 유해 정보를 차단하고 중독적 상황에 대한 경고를 보내는 등 정신건강 보호를 위한 윤리적 가이드라인 제정도 필요할 것 같다.
△조수현=학교 일선의 전문 상담교사들을 대상으로 한 AI 관련 연수가 거의 없다고 한다. 사실상 전무한 것으로 알고 있다. AI는 폐쇄성이 특징이다. 아이들이 지금 어떤 대화를 나누고 있는지 외부에서 알 수 없다. 언젠가 사건이 터진다면 엄청 크게 터질 것 같다. 대형 사건이 터지고 대비하려면 너무 늦지 않을까. 아이들과 바로 접촉하는 상담교사들이 AI 과의존에 대응할 수 있도록 적절한 교육과 연수가 필요하다.
△최호웅=지난달부터 시행된 AI기본법에는 아동·청소년 등 사회적 취약계층에 대한 별도 규정이 없다. 기존의 개인정보보호법이나 정보통신망법 등에 아동에 관한 특별보호 규정이 있는 법률이 있지만 현재 AI에 대비한 규정은 아니다. 기존 법률로는 AI 신규 서비스에 적용하기 어렵다. 결국 투명성, 설명 가능성, 책임성을 AI 기업에 제도적으로 부과할 필요가 있다. 앞으로 AI를 기반으로 한 전문적인 서비스를 제공하는 업체들이 나타날 것이다. 아동이나 청소년 등 취약계층을 대상으로 안 좋은 돈벌이에 나서지 않는다는 보장이 없다. 오히려 그럴 가능성이 매우 크다. 그렇기 때문에 최소한의 원칙과 안전 장치는 필요하다.
-AI 기업과 이용자, 또 사회 전체가 공동의 노력을 기울일 필요가 있겠다.
△조철현=어떤 서비스도 자살을 도모하거나 방조하기 위해 만들지 않는다. 과의존 사례는 일종의 예상치 못한 부작용이다. 부작용이 있다고 기술 자체가 문제라고 할 수는 없다. 기술적 측면과 함께 사회적 주체들의 관심도 필요하다. 이상적인 얘기지만, 결국은 현실이 더 재밌어야 한다. 현실이 재밌으면 가상 세계에 몰두하지 않는다. 사회가 건강하지 못하다 보니 안 좋은 부분들이 걸러지지 못하고 있다고 생각한다.
△황태연=AI기본법에 생명이나 자살 예방 같은 구체적 문구는 없다. 이제 기계 시대에 인간이 적자생존을 해야 할 상황이 됐다. 과연 우리 국민들은 AI의 부정적 영향을 어떻게 최소화해야 하나. 업계의 반발이 있겠지만 부작용을 막아줘야 하는 건 국가 본연의 임무다. 추후 개정될 AI기본법에 이런 부분들이 포함돼야 한다.
△기선완=하지만 규제나 법적 제재라는 프레임이 붙으면 업계의 저항이 심하다. 첨단 산업 발전이 지연되는 것에 대한 책임, 사건의 법률적 인과관계를 따지게 된다. 그렇기 때문에 규제가 아니라 보완의 의미로 접근하는 게 바람직하다. AI 기술뿐만 아니라 인간과 환경이 다 연결된 생태학적 관점으로 이해해야 한다. 다만 한 사람의 생명도 중요하기 때문에 뚜렷한 유해 정보나 AI 과의존 문제는 사전에 제어할 필요가 있다.
△최호웅=유엔 아동권리위원회는 2021년 디지털 환경 관련 아동 권리를 명시했다. 아동에게 연령에 맞는 적절한 정보 접근권을 보장해야 한다는 내용 등 아동의 인권을 보장하기 위한 국가 차원의 기본적 의무다. 이 원칙을 적용하기 위한 여러 제도 마련이 필요하다. 특히 AI의 위험은 그 책임 소재를 파악하기 어렵다는 점이다. 잘못된 일이 벌어졌을 때 그것이 AI의 책임인지 불분명하다. 그렇기 때문에 개발 단계부터 우리가 준수해야 할 부분들을 적극적으로 학습시켜야 한다. 이런 것들은 규제가 아니라 당연히 있어야 할 제도다. 기술 발전과 규범 마련은 공존이 가능하다.
△천현득=어려운 문제다. AI가 자살 정보를 제공하면 안 된다는 것을 모르는 사람은 없다. 기업도 다 안다. 업체들도 내부에 윤리정책팀이 있고, 레드팀도 있다. 열심히 검증하고 있다. 문제는 의도적으로 안전망을 뚫는 ‘제일브레이킹’(탈옥·Jailbreaking)이다. 기술적으로 우수한 사람들은 안전망을 뚫을 수 있고, 청소년들도 대화 목적을 속이는 등 완곡한 방법으로 우회할 수 있다. 이런 비유가 가능하다. 기업이 생선회를 썰라고 칼을 만들어 팔았다. 그런데 그 칼로 누가 살해를 했다고 치면 과연 그 칼을 만든 회사에 어느 정도 책임이 있다고 할 것인가. 결국 정도의 문제다. 어느 정도 선까지 제일브레이킹을 방어하는 게 기업의 책임과 의무인가 하는 것인데, 굉장히 미묘한 문제다. 법적으로 자살 정보 제공을 금지한다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니다. 그걸 모르는 사람은 전혀 없다. AI 챗봇이 작동하는 방식, 과의존에 대한 인식, 과의존이 발생할 때 어떻게 대응해야 하는지 등 이른바 AI 리터러시를 길러야 한다.
이 기사는 'AI 대화 후 자살' 사건에 관한 심층 분석입니다. 생성형 AI는 기술적으로 '동조' 경향이 강해 사용자의 우울감이나 망상을 강화할 수 있다는 국내외 전문가들의 경고가 이어지고 있습니다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화(☎ 109) 또는 SNS 상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

'자살예방 보도준칙 4.0'과 '정신건강보도 권고기준'을 준수했습니다.
‘자살예방 보도준칙 4.0’과 ‘정신건강보도 권고기준’을 준수했습니다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화(☎ 109) 또는 SNS 상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
‘자살예방 보도준칙 4.0’과 ‘정신건강보도 권고기준’을 준수했습니다.
이슈탐사팀=김판 김지훈 이강민 김연우 이주은 기자 pan@kmib.co.kr
