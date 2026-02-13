[단독] 갑질 의혹 임원에 ‘무마성 조치’… 산업은행 인사 논란

[금융뒷담]

직위는 그대로, 근무지는 연고지로

수석부행장 처남 서울행도 비판



한국산업은행이 최근 갑질 의혹을 받고 있는 한 임원에 대한 인사를 단행했는데, 무마성 조치라는 의혹이 제기되고 있다. 임원 지위는 그대로 유지했고, 근무 지역만 출신 대학 소재지로 바뀌었다. 게다가 ‘산업은행의 2인자’ 김복규 수석부행장의 처남이 서울로 올라오는 ‘스위칭 인사’도 이뤄졌다. 빠르게 진행된 인사 조치의 성격을 두고 비판 여론이 거세다. 일각에서는 “이 와중에도 제 식구 챙기냐”는 부정적인 반응이 나온다.



12일 국민일보 취재를 종합하면 산업은행은 개인 집무실에서 사용할 목적으로 의류관리기(스타일러)를 구매하도록 지시했다는 의혹을 받는 임원 A씨를 지방의 지역본부장으로 이동시키는 인사를 냈다. 서울에서 근무하던 A씨의 자리에는 김 수석부행장의 처남 B씨가 가게 됐다. 산업은행은 주로 지역 순환 근무가 이뤄진다. 직장 갑질 의혹에 대한 문책성 인사 조치는 아닌 셈이다.



산업은행은 이번 인사에 대해 직장 내 괴롭힘 신고자와의 분리를 위한 조치라고 설명한다. 하지만 이 사안에 대해 노사 조사 결과가 나오기도 전에 순환보직 성격의 인사발령을 냈다는 점에서 오히려 “사안을 축소하는 데 급급한 것 아니냐”는 지적도 나온다. 특히 B씨와의 스위칭 인사에 대해서 “굳이 A씨와 B씨가 자리를 바꿀 요인이 없다”는 비판이 적잖다. 이에 대해 산업은행 관계자는 “인사권자는 수석부행장이 아니라 회장이다. 제 식구 챙기기라는 건 오해”라고 해명했다.



산업은행 내부에서는 이번 인사에 대해 비판 여론이 지배적이다. 김 수석부행장의 처남인 B씨의 서울 이동에 대해 반감을 드러내는 경우가 많았다. “김 부행장의 처남은 챙겨주고, 문젯거리는 치우는 인사” “정의를 상실한 조직이라는 것을 다시 한번 인증한 꼴” 등 날 선 반응이 나왔다.



산업은행 관계자는 “신고인과 피신고인에 대한 원활한 조사 진행 등을 위해 물리적 분리 조치를 실시한 것이다. 이번 사안에 대한 조사는 아직 진행 중인 상황”이라며 “지역본부장 인사에서 출신지 기반 안배는 기본적인 사항으로 보은성 인사로 볼 수는 없다”고 설명했다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



