美 하원, ‘캐나다 관세 철회’ 결의안 통과… 공화당 6명 ‘반란표’

찬성 219표, 반대 211표로 하원 통과

“상징적이지만 중요한 정치적 경고”

트럼프 “선거서 심각한 결과 겪을 것”

마이크 존슨 미국 하원의장이 11일(현지시간) 워싱턴DC 연방의회 의사당에서 기자회견을 마친 뒤 이동하고 있다. 존슨 의장 등 공화당 지도부는 이날 하원을 통과한 캐나다 대상 관세 철회 결의안 표결을 막기 위해 소속 의원들을 단속했지만 결국 저지에 실패했다. 로이터연합뉴스

미국 연방 하원이 11일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 캐나다 대상 관세를 철회하는 결의안을 통과시켰다. 트럼프 대통령이 거부권을 행사할 수 있어 상징적인 성격이 짙지만 공화당 내에서 6명이 찬성해 관세 정책에 대한 반란 조짐이 확인된 건 정치적 타격이 될 수 있다.



하원은 이날 표결에서 트럼프가 국가비상사태를 근거로 부과한 캐나다산 수입품 관세를 철회하는 결의안을 찬성 219표, 반대 211표로 통과시켰다. 결의안은 민주당 소속 그레고리 믹스 하원의원이 발의했다. 공화당에서는 반(反)트럼프 소신파인 토머스 매시 의원과 돈 베이컨 의원 등 6명이 찬성표를 던졌다. 민주당은 재러드 골든 의원 1명을 제외한 전원이 찬성했다.



매시 의원은 엑스(옛 트위터)에 “과세 권한은 행정부가 아닌 하원에 있다”고 말했다. 베이컨 의원도 표결 전 언론에 “우리는 무역협정을 맺고 있으며 그들(캐나다)은 좋은 동맹국이었다. 나는 관세 부과에 반대할 것”이라고 밝혔다. 믹스 의원은 하원에서 “국가비상사태는 존재하지 않는다”고 했다. 트럼프는 지난해 2월 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 국가비상사태를 선포하고 캐나다산 수입품에 25%의 관세를 부과했다.



이번 결의안은 상원 통과 가능성도 크지만 트럼프가 거부권을 행사할 것이 확실시돼 관세 정책을 중단시킬 가능성은 낮다. 하지만 공화당 내에서 공개적으로 반대 목소리가 나오는 것의 의미는 적지 않다. 뉴욕타임스는 “상징적이지만 정치적으로 중대한 경고”라며 “무역에 대한 의회의 권한을 백악관에 계속 넘겨주고 있는 데 대해 일부 공화당 의원 사이에서 불만이 커지고 있음을 보여주는 한편 관세 부과로 유권자들이 피해를 본다는 우려도 반영하고 있다”고 전했다.



하원 공화당 지도부는 표 단속에 나섰지만 결국 실패했다. 의회 전문매체 더힐은 “트럼프 대통령과 공화당 지도부 모두를 타격하는 표결”이라고 평가했다. 트럼프는 표결 시점에 트루스소셜에 “하원이든 상원이든 관세에 반대표를 던지는 어떤 공화당 의원도 선거 때 심각한 결과를 겪게 될 것이며 그것은 예비선거(Primaries)도 포함된다”며 “어떤 공화당원도 이 특권을 파괴하는 데 책임을 져서는 안 된다”고 경고했다.



트럼프에게 이번 결의안이 뼈아픈 건 관세 정책의 적법성에 대한 판결을 앞두고 있어서다. 트럼프는 관세가 미국 경제를 살린다고 연방대법원을 압박해 왔다. 지난해 10월 상원에서도 유사한 성격의 관세 관련 결의안이 공화당 의원 4명의 찬성으로 통과된 바 있다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



