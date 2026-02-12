대통령 재검토 지시에 ‘울산형 광역비자’ 좌초 위기
울산시, 3D업종 시범사업 강조
“노동시장 이중구조 심화될 것”
조선업 인력난 해소의 구원투수로 주목받았던 ‘울산형 광역비자’가 정부의 전면 재검토 지시로 인해 큰 고비를 맞고 있다.
울산시는 대통령의 ‘울산형 광역비자’ 재검토 지시 이후 하루 만인 지난 11일 긴급 기자회견을 열고 대통령실과 정부의 우려에 대해 조목조목 반박했다.
시는 이번 사업이 내국인 일자리를 뺏는 것이 아니라, 고사 위기에 처한 조선업 현장의 ‘숨통’을 틔우는 최소한의 조치임을 강조했다. 임현철 울산시 대변인은 “울산형 광역비자는 올해까지 2년간 단 440명을 대상으로 하는 시범사업”이라고 밝혔다. 수만명이 근무하는 조선업계에서 440명이라는 숫자가 전체 고용 생태계를 교란한다는 주장은 현실과 동떨어진 지적이다.
광역비자로 들어오는 인력은 대부분 내국인 지원자가 거의 없는 비계, 용접, 사상, 도장 등 4개 ‘극한직종’이라고도 설명했다. 또 단순히 머릿수만 채우는 것이 아니라, 현장에 즉시 투입 가능한 ‘검증된 숙련공’을 확보해 공정 마비를 막고 생산성을 높이는 것이 사업의 본질이라고 강조했다.
한 조선업 하청업체 대표는 “이른바 ‘3D 극한직종’은 임금을 올려도 내국인 지원자를 찾기는 어렵다”면서 “수주 물량은 넘치는데 사람이 없어 배를 못 만드는 상황에서 광역비자마저 중단되면 K-조선의 경쟁력은 무너질 것”이라고 우려했다.
반면 노동계의 시각은 정반대다. 금속노조 현대중공업지부 등 지역 노동계는 광역비자가 결국 ‘저임금 인력 공급책’으로 전락해 국내 노동자의 처우 개선을 가로막을 것이라고 주장했다. 한 관계자는 “사람이 없는 이유는 힘든 노동 대비 낮은 임금 때문”이라며 “정부가 앞장서서 기업의 인건비 절감을 돕는 것은 노동시장의 이중구조를 심화시키는 독배가 될 것”이라고 말했다.
시 관계자는 12일 “울산형 광역비자는 지역의 절박한 사정을 담아 설계한 ‘지방시대’의 상징적 모델”이라며 “인력난으로 배를 못 만드는 위기 상황에서 이 정도 규모의 시범사업조차 막는다면 지방의 산업 경쟁력과 존립 자체를 포기하라는 것과 다름없다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
