베를린영화제 개막… 홍상수·정지영 감독, 배두나도 간다
비경쟁 부문에 한국영화 4편 초청
배두나, 한국인 세 번째 심사위원
홍상수 7년 연속 초청 ‘단골손님’
칸, 베네치아와 함께 세계 3대 영화제로 꼽히는 제76회 베를린국제영화제가 12일(현지시간) 화려한 막을 올린다. 올해 한국 영화는 경쟁 부문에 진출하지 못했으나 홍상수·정지영 감독의 신작 등 4편이 초청받아 아쉬움을 달랬다.
개막식에서 수여되는 명예 황금곰상(올해의 공로상)은 할리우드에서 활동 중인 중화권 배우 량쯔충(양자경)에게 돌아갔다. 개막작은 샤르바누 사다트 감독의 ‘노 굿 맨’이 선정됐다. 최고 영예의 황금곰상을 놓고 겨루는 경쟁 부문에는 베스 드 아라우호 감독의 ‘조세핀’, 앙겔라 샤넬레크 감독의 ‘내 아내가 운다’, 그랜트 기 감독의 ‘에브리바디 디그스 빌 에반스’ 등 22편이 올랐다.
배우 배두나가 경쟁 부문 심사위원으로 위촉돼 국제적 위상을 재확인했다. 한국 영화인이 이 영화제 심사위원을 맡은 건 2006년 배우 이영애, 2015년 감독 봉준호에 이어 세 번째다. 배두나는 감독 레이널도 마커스 그린(미국), 민 바하두르 밤(네팔) 등과 함께 개막식 전 심사위원단 기자회견에도 참석한다. 심사위원장은 독일 거장 빔 벤더스 감독이다.
베를린영화제 단골인 홍상수 감독은 신작 ‘그녀가 돌아온 날’(위쪽 포스터)로 7년 연속 초청을 받았다. ‘그녀가 돌아온 날’은 비경쟁인 파노라마 부문에서 월드 프리미어(세계 최초) 상영된다. 파노라마는 동시대 사회적 이슈와 새로운 영화 경향을 조명하는 부문이다. 영화는 결혼 후 경력이 끊겼다가 이혼하고 활동 복귀를 하는 여배우(송선미)가 세 차례 인터뷰를 갖는 하루 동안의 이야기를 담는다.
그동안 12편의 작품이 초청돼 그중 5편으로 감독상(‘도망친 여자’), 심사위원대상(‘소설가의 영화’ ‘여행자의 필요’) 등을 수상한 홍 감독은 거의 매번 영화제를 직접 찾았다. 오는 18일 예정된 첫 상영회에 그가 연인 김민희와 나란히 참석할지 주목된다. 이번 작품에 제작실장으로 참여한 김민희는 지난해 출산해 육아에 전념하고 있다.
정지영 감독의 ‘내 이름은’(아래쪽 포스터)은 독창적이고 도전적인 색채를 가진 작품을 소개하는 포럼 부문에서 상영된다. 영화는 제주 4·3사건으로 인해 잃어버린 이름과 기억을 찾아가는 한 어머니(염혜란)에 관한 이야기다. 정 감독과 배우 염혜란, 신우빈은 개막식에 이어 13일 월드 프리미어 상영회에 참석한다.
유재인 감독의 장편 데뷔작 ‘지우러 가는 길’은 제너레이션 14플러스 부문, 오지인 감독의 단편 ‘쓰삐디!’는 제너레이션 K플러스 부문에 각각 초청됐다. 아동·청소년의 삶과 성장을 다루는 제너레이션 부문은 일부 경쟁 방식으로 진행돼 수상작이 가려진다.
‘지우러 가는 길’은 한국영화아카데미 졸업 작품으로 담임 선생님과 비밀 연애를 한 고등학생이 불법 낙태약을 구매하려는 여정을 그린다. 제30회 부산국제영화제에서 뉴 커런츠상을 수상했다. ‘쓰삐디!’는 1989년을 배경으로 속독 신동이 되고 싶은 9살 정민이의 고군분투를 담은 블랙 코미디다.
