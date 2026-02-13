신라호텔, 포브스 트래블 가이드 8년 연속 5성 호텔 선정
서울신라호텔이 세계적 권위의 호텔 평가 기관인 ‘포브스 트래블 가이드’에서 국내 최초이자 유일하게 8년 연속 5성 호텔로 선정됐다고 12일 밝혔다.
서울신라호텔은 2019년 국내 호텔 중 유일하게 5성으로 상향 평가된 이후 올해까지 8년 연속 등급을 유지했다. 특히 올해는 ‘엄선된 최상위 호텔 그룹’에 포함돼 이달 모나코에서 열리는 연간 포브스 써밋에 ‘글로벌 대표 호텔’로 초청됐다. 글로벌 대표 호텔은 전세계 포브스 5성 호텔 중에서도 우수한 서비스를 제공한 51곳만 선정된 것으로 알려졌다. 호텔신라 관계자는 “고객 한명 한명에게 제공하는 맞춤형 서비스와 우수한 레스토랑이 이번 선정의 배경”이라고 설명했다.
포브스 트래블 가이드는 올해 68주년을 맞은 세계적 평가 기관이다. 900개에 달하는 평가 기준에 따라 익명 평가단이 전세계 호텔을 심사해 5성·4성·추천 호텔로 등급을 나눠 발표한다.
