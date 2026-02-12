法 “하이브, 민희진에 225억 지급하라”
민, 풋옵션 관련 1심서 승소
하이브와 민희진(사진) 전 어도어 대표 간 ‘주주 간 계약’을 둘러싼 법적 분쟁에서 법원이 민 전 대표의 손을 들어줬다.
서울중앙지법 민사합의31부(재판장 남인수)는 12일 하이브가 민 전 대표를 상대로 낸 주주 간 계약 해지 확인 소송을 기각하고, 민 전 대표의 주식 매매대금 청구 소송은 원고 승소로 판결했다. 재판부는 “하이브가 민 전 대표에게 약 225억원을, 어도어 전직 이사들에게 각각 17억원과 14억원 등 총 256억원을 지급하라”고 명령했다.
이번 소송은 2024년 4월 하이브가 민 전 대표가 경영권 탈취를 시도했다며 전격 감사에 착수하면서 시작됐다. 민 전 대표는 “하이브 소속 그룹 아일릿이 어도어의 뉴진스를 베꼈다는 문제를 제기하자 보복성 해임을 시도하는 것”이라고 맞섰다.
하이브와 민 전 대표는 주주 간 계약에 명시된 풋옵션(주식매수청구권)을 두고 대립했다. 민 전 대표가 같은 해 11월 풋옵션 행사를 통보하자 하이브는 계약 위반을 이유로 계약 자체가 해지됐다고 주장하며 대금 지급을 거부했다. 하이브는 민 전 대표가 뉴진스의 전속계약을 해지한 뒤 이들을 데리고 나가 어도어 기업공개(IPO)를 모색하는 등 주주 간 계약을 위반했다고 주장했다.
재판부는 “민 전 대표가 어도어 독립 방안을 모색한 사실은 인정할 수 있다”면서도 “이는 하이브와의 협상 결렬을 전제로 한 구상 수준이지 하이브의 동의 없이 실행할 수 없는 구조였다”고 판단했다. 이어 “하이브가 주장하는 해지 사유들은 추상적이거나 경미한 부수적 채무”라며 “계약을 해지함으로써 민 전 대표가 입게 될 풋옵션 상실 등 손해보다 중대하다고 보기 어렵다”고 밝혔다.
