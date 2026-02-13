이채운, 반 바퀴 회전 남았다
[And 스포츠]
[밀라노 NOW] 스노보드 하프파이프 결선 진출
한국 스노보드의 시간은 계속된다. 이채운(경희대)이 동계올림픽 남자 하프파이프에서 한국 선수 최초로 결선 무대에 올랐다. “이번 올림픽의 목표는 금메달”이라고 밝힌 그는 아직 꺼내지 않은 ‘비장의 무기’를 결선에서 선보일 예정이다.
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 하프파이프 예선 경기가 펼쳐진 11일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크. 1차 런에 나선 이채운은 공중에서 2연속 4바퀴를 회전하는 ‘백투백 1440도’를 성공하며 82점을 얻었다. 2차 런에서는 실수가 나와 1차 런의 82점이 예선 최종 점수가 됐다.
이채운은 25명이 출전한 예선에서 9위에 이름을 올렸다. 이제 남은 건 상위 12명이 메달을 놓고 겨루는 결선이다. 한국 선수로는 종목 최초로 메달에 도전할 기회를 잡았다. 2006년생인 그는 생애 두 번째 올림픽을 더욱 즐기고 있다. 2022년 베이징 대회 때는 18위로 예선을 마쳐 결선을 치르지 못했다.
이채운은 2023 세계선수권대회 남자 하프파이프에서 만 16세 10개월의 나이로 역대 최연소 우승자가 됐다. 이후에도 국제대회에서 차례로 성과를 냈다. 2024 강원 유스 동계올림픽에선 2관왕에 올랐고 2025 하얼빈 동계아시안게임 남자 슬로프스타일에서도 금메달을 따냈다.
세계선수권 최연소 우승은 그가 꼽은 ‘인생에서 가장 기억에 남는 순간’이다. 이제 그 순간을 바꿀 때가 됐다. 이채운은 연습 과정에서 실패가 없었다고 강조한 초고난도 기술로 메달 승부수를 띄운다. 공중에서 무려 4바퀴 반을 도는 ‘프런트 트리플콕 1620도’를 결선에서 시도한다. 이채운이 2024년 11월 스위스 전지훈련에서 세계 최초로 성공했던 기술이다.
흐름은 좋다. 이채운은 이번 대회 한국 1·2호 메달을 장식한 두 스노보더의 뒤를 잇겠다는 의지가 강하다. 알파인 남자 평행대회전 은메달의 김상겸(하이원), 여자 빅에어 동메달의 유승은(용인 성복고)의 기운을 이어받아 메달에 도전한다. 여자 하프파이프 최초로 예선을 통과한 최가온(세화여고)처럼 종목 새 역사를 쓸 준비를 마쳤다.
예선에서 고득점을 올린 쟁쟁한 경쟁자들을 넘어서는 게 과제다. 지난 두 번의 올림픽에서 동메달과 은메달을 차례로 목에 건 스코티 제임스(호주), 도쓰카 유토, 야마다 류세이(이상 일본) 등은 예선에서 90점을 넘겼다. 다만 예선 점수는 결선 점수와 순위에 영향을 주지 않는다.
이채운은 “결선에서 최고의 기량을 뽐내겠다”고 말했다. 결선은 한국시간 14일 새벽 같은 장소에서 열린다.
밀라노=박구인 기자
