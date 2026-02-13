이중근 부영 회장, 유엔한국협회장 취임
이중근(85·사진) 부영그룹 회장 겸 대한노인회 회장이 12일 제13대 유엔한국협회 회장에 취임했다.
협회는 이날 부영태평빌딩 컨벤션홀에서 김진아 외교부 2차관, 이종찬 광복회장 등 인사가 참석한 가운데 취임식을 진행했다. 협회장 임기는 3년이다.
유엔한국협회는 1947년 발족한 민간 외교단체다. 세계 193개국 유엔협회와 연계하며 교류, 교육, 학술사업 등을 한다. 김승연 한화그룹 회장, 박수길 전 주유엔대사 등 굵직한 인사가 그간 회장을 역임했다. 전임은 곽영훈 사람과환경그룹 회장이다.
이 회장은 최근까지 10월 24일 ‘유엔데이’ 공휴일 재지정을 주장해오기도 했다. 이 회장은 취임사에서 “대한민국은 식민지에서 군정으로, 군정에서 자주적 독립국가로 나아가는 과정마다 유엔과 함께 했다”면서 “유엔군의 희생과 은혜에 보답하는 자세가 필요하다”고 했다.
