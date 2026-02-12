대구마라톤, 4년 연속 WA골드라벨 선정
올해 대회, 22일 오전 스타트
4만1000여명… 최대 규모
올해 25회째인 ‘2026대구마라톤’이 세계 최고 수준 상금, 국내 최대 규모 대회 타이틀을 달고 22일 오전 9시 대구스타디움에서 열린다.
12일 대구시에 따르면 이번 대회에는 15개국 150여명의 엘리트 선수, 34개국 4만1104명의 마스터즈(동호인) 선수가 참가한다. 지난해 대구마라톤 남자부 우승자인 탄자니아 ‘게브리엘 제럴드 게이’와 여자부 우승자인 에티오피아 ‘메세렛 베레테’ 등 정상급 기량의 국내외 선수들이 대거 출전할 예정이다.
대회는 엘리트와 마스터즈 풀코스, 10.9㎞, 건강달리기 등 4개 종목이 진행된다. 4년 연속 세계육상연맹(WA)이 인증하는 골드라벨 대회로 선정됐다.
최고 수준 대회로 도약하기 위해 대회 전반에 걸쳐 다양한 변화를 줬다. 우승 상금을 기존 16만 달러에서 20만 달러(2억8000여만원)로 높였다. 세계 신기록 도전을 위해 35㎞ 이후 구간의 고저도를 약 10m 완화하고 반환 지점을 2곳에서 1곳으로 축소했다.
원활한 경기 진행에도 신경을 썼다. 초청 선수 60여명을 위한 선수촌을 운영한다. 대구육상연맹은 심판 180명을 확보해 골드라벨 기준에 부합하는 경기 운영을 지원한다. 대회 당일 1300여명의 교통통제 인력을 투입한다. 시내버스 75개 노선을 우회 운행하고 도시철도 2호선 운행을 12회 증편한다. 기상 여건과 대규모 인파를 고려한 응급사고 대응 체계도 갖췄다.
황보란 대구시 문화체육관광국장은 “대회 성공을 위해 대구시민들의 적극적인 참여가 필요하다”며 “대구시민의 자부심을 높일 수 있도록 철저하게 대회를 준비하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사