[이슈플러스] “이번엔 매듭짓겠다”… 대구 오랜 숙원 취수원 확보 해법 찾나

낙동강 물줄기가 대구 달성군 논공읍을 지나고 있다. 대구시는 30년 넘게 해결되지 않은 대구 취수원 확보 문제 해결에 속도를 낸다는 계획이다. 대구시 제공

30년 넘게 해결되지 않고 있는 대구 물 문제(취수원 확보)가 새 국면을 맞았다. 대구시가 물 문제를 매듭지어야 한다며 고삐를 바짝 죄고 있다. 시는 정부가 낙동강 수질 문제 해결에 적극적으로 나서는 상황을 지렛대로 삼는 모습이다.



페놀 유출 등 사고로 커진 난제



안전하고 깨끗한 식수원 확보가 대구 숙원 사업이 된 것은 과거 구미공단 등이 원인이 된 낙동강 수질오염 사고 때문이다. 1991년 ‘페놀’ 유출을 시작으로 2004년 ‘1,4-다이옥산’ 유출, 2006년 ‘퍼클로레이트’ 유출 등 30여년간 9차례나 수질오염 사고가 발생했다. 대구시는 낙동강과 운문댐(청도)에서 용수를 공급받고 있다. 이 때문에 대구시민들은 수질오염에 대한 공포를 떨치지 못하게 됐다.



낙동강 구미공단 하류지역 취수로는 수질 안전을 확보하기 어려워지자 대구시는 구미공단 위쪽 낙동강 상류로의 취수원 이전을 추진했다. 하지만 이전을 원하는 대구시와 물 부족 우려 등을 내세우며 반대하는 경북 구미시가 갈등을 빚었다. 두 도시는 이 문제로 2009년부터 다퉜다. 오랜 기간 평행선을 달리던 두 지방자치단체의 대립은 구미시가 대구시의 경제 지원 제안 등을 받아들이면서 일단락되는 듯해 보였다. 2022년 해평취수장 공동 이용 협약이 성사돼 해평취수장에서 하루 30만t을 대구시에 공급하기로 했다. 하지만 민선 8기 시작과 함께 구미시의 입장이 변했고 약속은 깨졌다.



이에 대구시는 대안으로 안동댐 물 공급을 검토했다. 관련 용역을 시작해 2023년 사업계획을 확정했고 정부와 협의까지 진행했다. 하지만 비상계엄 사태와 조기 대선 등 어수선한 시국에 묻혀 관심에서 멀어졌다. 새 정부가 들어선 후 안동댐 물 활용 방안에 대해 회의적이라는 이야기가 지역에서 확산됐다. 110㎞ 길이 도수관로 건설 비용 문제와 안동댐 주변 지자체들의 반발 등이 발목을 잡았다는 분석이 제기됐다.



대구시 “이번엔 반드시 해결한다”



대구시장 권한대행 체제로 바뀐 후 어떤 방향으로든 결론을 내야 한다는 방침이 정해졌다. 여기에 정부가 지난해 말 취수원 확보 방안으로 복류수·강변여과수 활용을 적극 검토하겠다고 밝히면서 분위기가 반전됐다. 기후에너지환경부는 5월 이전에 복류수·강변여과수 검증을 위한 시험 취수(타당성 검토)를 시작할 방침이다.



강변여과수는 강바닥과 제방의 모래·자갈층을 통과해 자연적으로 여과된 물이고 복류수는 강바닥 아래 지하 자갈층과 모래층을 따라 흐르는 물이다. 두 취수 방식 모두 자연적인 여과 방식을 활용해 용수를 확보하는 방법으로 하천 표류수를 직접 취수하는 기존 방식보다 수질이 안정적이라는 평가를 받고 있다. 정부는 낙동강 본류 수질개선을 통한 안전한 상수원 확보 원칙 아래 복류수·강변여과수를 검토 중이다. 기존 취수원 인근에서 깨끗한 원수를 전량 확보할 수 있기 때문에 지방자치단체 간 갈등과 관로 공사비용 등을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.



기후부는 5월 이전에 대구의 기존 낙동강 취수시설인 문산·매곡정수장 인근에서 복류수와 강변여과수 시험 취수를 할 계획이다. 올해 말까지 추진 방안을 확정해 시공에 들어가면 2029년 말부터 복류수·강변여과수 방식의 낙동강 취수(매일 60만t 공급)가 가능하다고 기후부는 설명했다. 기후부는 적극적인 모습을 보여주고 있다. 지난달 대구시청을 방문해 관련 기자간담회를 개최한 데 이어 지난 11일에도 대구에서 맑은 물 공급 문제 해결 전략 설명을 위한 시민사회 간담회를 열었다.



정부안을 우려하는 목소리도 나온다. 낙동강 하류에서 취수하는 것에 변함이 없기 때문에 근원적인 수질오염 사고 불안을 해소하기 어려운 것 아니냐는 지적이다. 이에 대해 정부는 다중의 안전장치로 수질 안전성을 확보할 수 있다고 밝혔다. 대구시는 18일 하루라도 빨리 물 문제를 해결하는 것을 원칙으로 하고 있다고 밝혔다. 수질 안정성과 수량만 확보되면 정부안에 적극 협조한다는 입장이다.



“안전한 물 충분한 확보 최우선으로 삼을 것”

김정기 대구시장 권한대행





김정기 대구시장 권한대행(행정부시장·사진)은 18일 대구 취수원 확보 사업 추진 방향을 묻는 국민일보 질문에 “수질(안전성)과 수량 확보를 최우선으로 삼을 것”이라고 답했다.



김 권한대행은 “대구의 숙원사업인 맑은 물 확보는 대구만의 문제가 아닌 낙동강 수계 전체가 함께 풀어가야 될 문제”라며 “가장 중요한 것은 안정성이 입증된 물을 충분히 확보하는 것”이라고 말했다.



그는 대구시민들이 낙동강 물을 마신다는 데 대해 항상 불안감을 느끼고 있다는 점을 강조하며 뿌리깊은 갈등의 고리를 끊어낼 때가 됐다고 목소리를 높였다. 김 권한대행은 “1991년 낙동강 페놀 사고 이후 대구시민의 86%가 수돗물을 믿지 않고 3% 정도만 수돗물을 마시고 있다는 통계가 있다”며 “대구시민은 물론 대한민국 국민 모두가 깨끗한 물을 마실 권리가 있기 때문에 지역을 넘어 국가적 차원의 문제로 접근해야 한다”고 말했다.



또 “그동안 대구 물 문제 해법으로 해평취수장 이전, 안동댐물 사용 등의 대안이 제시됐지만 서로 다른 이해관계 때문에 갈등 비용이 생기고 시간만 흘렀다”며 “빠른 시일 내에 물 문제에 대한 결론을 내릴 수 있도록 대구시가 노력할 것”이라고 말했다.



김 권한대행은 낙동강 물 문제 해결을 위해 정부의 적극적인 지원이 필요하다는 입장을 거듭 밝혔다. 더는 갈등이 발생하지 않도록 확실한 검증 단계를 거쳐야 한다는 점도 분명히 강조했다.



그는 “이 문제를 지방의 힘만으로 풀기에는 너무나 많은 이해관계가 얽혀있다”며 “정부가 제시한 안이 또 시간만 허비하는 안이 되지 않도록 철저한 검증이 이뤄져야 한다”고 말했다.



대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



