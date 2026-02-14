이 기관 저 기관 상담에 질린 아이들… 필요한 것만 추린다

[낯설어도 갈 길-‘학맞통’] ③ 앞으로 방향은



“선생님, 오후에는 정말 쉬고 싶은데 너무 바빠요.”



지난해 초등학생 A양은 교사 앞에서 이렇게 말하고 눈물을 훔쳤다. A양은 도움이 필요한 학생 명단에 이름을 올린 이후 학교와 지방자치단체, 외부 기관 등의 여러 상담과 교육복지 사업 등으로 눈코 뜰 새 없었다고 했다. 아이 스케줄을 확인한 교사도 고개를 끄떡였다. 아이는 어른들이 자기를 위해 노력한다는 것을 알아 참았지만 결국 “멈춰 달라”고 호소한 것이다.



정수연 서울 압구정초 교장이 지난 10일 서울역 인근 회의실에서 열린 ‘학생맞춤통합지원 체계’(학맞통) 좌담회에서 공유한 사례다. 학맞통은 한 아이의 복잡한 문제를 한 테이블에 올려 같이 논의하는 체계로 다음 달 전면 시행된다. 복지·학업·심리 등 파편화된 지원을 학생 중심으로 통합하는 체계다. ‘칸막이’ 행정이 익숙한 교육 당국과 학교에는 낯선 방식이다. 정 교장은 “위기 상황에 놓인 학생에게 ‘또 하나의 사업’을 얹히는 방식이면 성공하기 어렵다”며 “어른들이 모여 학생 입장에서 불필요한 것은 걷어내고 진짜 필요한 것을 고민하는 체계여야 한다”고 강조했다. 이번 좌담회는 전문가 4명이 ‘앞으로 학맞통의 방향은’을 주제로 토론했다.





-성공 조건은.



△정 교장=A양에게 내려간 그 많은 사업이 과연 아이 성장에 도움을 줬다고 우리가 말할 수 있을까. 사업 예산을 제대로 썼다고 말할 수 있는가. 사업과 관련된 사람들이 그간 단 한 번도 모여 아이 입장에서 고민하지 않았다는 게 중요하다. 그 아이 관점에서 정말 무엇이 필요한지 누구도 아이에게 묻지 않았다. 이걸 해보자는 게 학맞통이다.



△백효웅 경북북삼중 부장교사(백 부장)=처음 교직에 들어왔을 때 어떤 아이가 찢어진 슬리퍼를 신고 돌아다녀 지켜봤는데, 경제적으로 어렵고 교우 관계도 원만하지 않았다. 복합 위기 상황이었던 것 같다. 슬리퍼 하나 사줬는데 기분 나쁘게 생각하며 관계를 끊어버렸다. 자존심을 건드린 것이다. 학교에서 거의 말을 하지 않는 아이가 있었다. 알아보니 이주배경 학생이어서 한국말이 서툴렀다. 늘 혼자여서 계속 툭툭 말을 던졌다. 나중에 아이에게 크리스마스카드를 받았는데 ‘외로웠는데 말 걸어줘서 너무 고마웠다’는 내용이었다. 예산 써서 ‘몇 명에게 슬리퍼 사주자’ 이런 사업보다 아이들은 관심이 먼저다. 학맞통은 ‘몇 명에서 슬리퍼 사줬는가’가 아니라 세심하게 관심 갖고 지속적으로 말을 걸어주는 일이어야 한다.



△정필운 한국교원대 교수(정 교수)=학생맞춤통합지원법 만들 때 정책연구를 맡았다. 이 법은 다른 법에서 찾아볼 수 없는 매우 독특한 부분이 있다. 법이 지원 체계를 새로 만들 때 기존의 자원 체계를 그대로 가져다 써도 되도록 했다는 것이다. 위원회와 센터 등 모든 기존 자원을 그대로 써도 되도록 명시돼 있다. 교육 당국이든 학교든 행정적인 부담을 따로 주지 않고 업무에 집중토록 한 것이다. 학교가 학생 입장에서 학생이 필요한 일에 좀 더 집중하도록 하겠다는 취지다. 제가 교육받았던 학급당 70명씩 되는 교실에서 20~30명으로 바뀐 현실에 잘 안착하는 게 학맞통에서 바라는 효과다.





-앞으로의 과제는.



△박은미 함안교육지원청 장학사(박 장학사)=학교 구성원 역량을 전반적으로 높일 필요가 있다. 교원양성기관에서 어려움을 겪는 아이들을 이끌 역량을 어느 정도 갖추고 교사들이 학교 현장으로 나오도록 해야 한다. 과거 교사 전문성은 ‘얼마나 많은 아이를 집중시킬 수 있는가’였다면 앞으론 정서적으로 불안정하고, 공부를 따라가지 못하는 아이들을 어떻게 이끌 것인가가 중요하다. 그 외 학교 구성원의 역할도 중요한데, 학맞통에 잘 스며들 수 있도록 지원해야 한다.



△백 부장=학맞통을 둘러싼 ‘몰이해’를 극복해야 한다. 대표적으로 학맞통을 일반적인 사업처럼 정량화해 학맞통 대상을 많이 뽑아 예산 많이 쓰면 유능하다, 적으면 무능하다 식으로 몰아붙이는 일이다. 교장·교감에서 평교사까지 ‘다 같이 고민하자’는 취지를 정확히 이해하도록 연수에 좀 더 신경 썼으면 한다.



△박 장학사=시범교육청으로 교장·교감 대상 체험 연수를 진행했는데 효과가 있었다. 위기 상황에 놓인 학생이 나왔을 때 팀을 어떻게 구성하고 어떻게 지원할지 체험하는 연수를 4시간 진행했다. 제대로 1명만 해봐도 현장이 어떻게 돌아가야 하는지, 학생을 중심에 놓고 생각하는 게 뭔지 알게 된다. 학교 현장에서 행정적으로 무엇을 해야 하는지 매뉴얼을 보급하는 것보다 이런 연수가 더 필요하다고 본다.



-가장 조심할 점은.



△정 교수=성과 측정 방식이 중요하다. 학교는 기본적으로 교육기관이지만 행정적으로 평가를 의식할 수밖에 없다. 학생들을 이 사업 저 사업으로 뺑뺑이를 돌리지 말고 한 번에 포착해 필요한 지원을 적시에 하는 걸 지향하고, 이 과정을 중심으로 평가해야 한다.



△정 교장=교육부가 시·도교육청에 몇 명 발굴했는지 성과지표로 내리면 안 된다. 곧바로 숫자 챙기는 사업으로 변질될 것이다. 학교별로 첫출발은 정말 도움이 필요한 학생 1명을 위해 학교와 교육지원청 등이 어떤 논의 구조를 만들어 어떤 시도를 했는지 살펴야 한다.



△백 부장=우리 학교는 선도학교 3년을 거치며 학교 문화가 바뀌었다. 원래 아이들이 입학식 때 우는 기피 학교였다. 교사들도 최대한 빨리 다른 곳으로 가고 싶어 했다. 현재는 ‘아이들을 돕는 것을 열심히 하는 선생님들 모인 학교’로 평판이 바뀌었다. 학교폭력도 많이 줄었다. 부임 첫해에는 17건이었는데 지금은 3건 정도로 줄었다. 오고 싶은 학교가 됐다. 학맞통에 대한 오해와 몰이해를 극복하고 차근차근 정착시켜 나갔으면 한다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



