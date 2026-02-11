모텔서 남성 2명 잇따라 사망… 약물음료 건넨 여성 영장 신청
서울 강북구 숙박업소에서 남성들이 잇따라 사망한 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 피해자들은 함께 숙박한 20대 여성이 건넨 약물이 든 음료를 마신 후 숨진 것으로 조사됐다. 경찰은 이 여성을 체포해 구속영장을 신청했다.
서울 강북경찰서는 상해치사와 마약류관리법 위반 혐의로 여성 A씨를 긴급체포하고 구속영장을 신청했다고 11일 밝혔다. A씨는 지난 9일 강북구의 한 숙박업소에서 20대 남성 B씨에게 약물이 든 음료를 마시게 해 사망하게 한 혐의를 받는다. B씨는 이튿날 오후 5시40분쯤 숨진 채 발견됐다. 경찰은 B씨가 향정신성의약품을 치사량 수준으로 과다 복용해 사망한 것으로 추정하고 있다.
경찰은 종업원의 신고를 받고 출동, CCTV 등을 추적한 끝에 같은 날 오후 9시 A씨를 체포했다. 경찰은 현장에서 발견된 맥주캔 등 물품에 대해 국립과학수사연구원(국과수)에 감정을 의뢰했다.
A씨는 경찰 조사에서 음료를 건넨 사실은 인정하지만 ‘죽이려는 의도는 없었다’는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. A씨는 무직으로 알려졌다.
경찰은 지난달 말 다른 숙박업소에서 변사체로 발견된 남성 C씨 사건도 A씨의 범행으로 추정하고 있다. 두 사람이 숙박업소에서 함께 있었던 사실과 C씨도 사망 전 A씨로부터 음료를 전달받아 마신 정황이 파악됐다. 경찰은 C씨 역시 마신 음료에 마약류가 검출됐다는 국과수의 구두 소견을 받은 것으로 전해졌다.
지난해 12월 발생한 상해 사건 또한 A씨의 소행으로 추정된다. 20대 남성 D씨는 지난달 말 A씨가 준 음료를 마신 뒤 기절했다는 내용의 진정서를 경찰에 접수했다. D씨는 A씨와 연인관계였다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 C씨 사망 사건 수사 과정에서 피의자를 특정했는데, 동선 추적 중 D씨도 A씨 범행의 피해자인 정황을 포착한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨의 구체적인 범행동기와 경위를 조사한다는 방침이다. 경찰 관계자는 “변사 사건과 상해 사건 모두 같은 수법으로 파악했다”며 “여러 사건을 함께 수사 중”이라고 밝혔다.
