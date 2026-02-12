트럼프 차남, 이틀 연속 하남에… 협력 사업 기대감
에릭 트럼프 트럼프그룹 총괄 부사장
K-스타월드·성남골프장 등 둘러봐
도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프 트럼프그룹 총괄 부사장이 이틀 연속으로 경기도 하남시를 찾아 주요 개발 부지를 방문했다. 하남시 안팎에서는 글로벌 협력 사업 성사에 대한 기대감이 커진 모습이다.
하남시는 에릭 부사장이 11일 시 역점 사업인 ‘K-컬처 콤플렉스(K-스타월드)’ 호텔 예정 부지를 방문했다고 밝혔다. 그의 현장 방문에는 이현재 하남시장이 동행해 사업 전반을 설명했다. 에릭 부사장은 유니온타워 전망대에서 한강 일대를 내려다보며 K-컬처 콤플렉스 개발에 관한 상세한 설명을 들었다.
K-컬처 콤플렉스는 미사섬 300만㎡ 부지에 공연·엔터테인먼트 시설과 기업 및 국제 회의와 전시 등의 마이스(MICE) 기능을 결합한 대규모 복합 프로젝트다. 호텔을 중심으로 한 체류형 관광 인프라 구축이 핵심이다. 에릭 부사장은 사업 규모와 추진 방식, 교통망 확충 계획, 주변 인프라와의 연계성 등에 대해 질문하며 관심을 나타낸 것으로 전해졌다. 이후 미사한강모랫길과 인근 부지를 걸으며 한강 수변 환경 등을 둘러봤다.
이 시장은 “호텔을 중심으로 한 고품질 체류 인프라는 해외 관광객과 글로벌 비즈니스 수요를 동시에 흡수하는 기반이 될 것”이라며 “공연과 전시, 국제회의가 어우러진 복합단지는 도시 브랜드 가치를 한 단계 끌어올릴 전략 사업”이라고 강조했다.
하남시는 이번 방문을 계기로 트럼프 그룹을 비롯한 글로벌 자본 및 운영사와의 협력 방안을 구체화할 계획이다. 직접 투자와 합작, 운영 위탁 등 다양한 협력 모델을 열어두고 논의를 이어간다는 방침이다. 시는 K-컬처 콤플렉스가 본격 추진될 경우 연간 수백만 명의 방문객 유치와 함께 일자리 창출, 숙박·소비·문화 산업 활성화 등 지역경제 전반에 파급 효과를 가져올 것으로 기대한다.
가상자산 행사와 관련해 한국을 찾은 에릭 부사장은 전날 주한미군 반환공여지인 위례동 옛 성남골프장 부지 일대를 둘러본 바 있다. 그는 하남시 입지 경쟁력에 대해 높은 관심과 만족감을 나타낸 것으로 전해졌다.
