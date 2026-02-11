시사 전체기사

[포토] 설 연휴 앞두고 북적이는 인천공항

입력:2026-02-11 20:07
설 연휴를 앞둔 11일 인천국제공항 제1여객터미널 면세 구역이 여행객들로 붐비고 있다. 권현구 기자

