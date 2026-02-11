[포토] 설 준비 세배 연습

시사 전체기사

한복을 차려입은 어린이들이 설 명절을 앞둔 11일 서울 송파구 삼성아트어린이집에서 세배를 하고 있다.

이한형 기자

