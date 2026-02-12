마이크론, 엔비디아에 HBM4 못 넣나… 삼성·SK 지배력↑

“엔비디아 요구 기준 미달” 제기

HBM4 시장 양강구도 재편 가능성

“마이크론 배제 어렵다” 반론도



미국 메모리 반도체 기업 마이크론이 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 칩 초기 생산 물량에 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 공급하지 못할 수 있다는 전망이 나왔다. 메모리 업계 3위인 마이크론이 HBM4 경쟁에서 이탈할 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 시장 지배력이 더 커지게 된다. 다만 공급망 다변화를 꾀하고 있는 엔비디아가 마이크론을 완전히 배제하지는 못할 것이라는 반론도 만만치 않다.



11일 반도체 업계에 따르면 반도체 연구업체 세미애널리시스는 최근 발간한 보고서에서 마이크론이 엔비디아 초기 HBM4 공급망에 포함되지 않을 것으로 전망했다. 보고서는 엔비디아가 요구한 성능 기준을 맞추지 못한 점을 그 이유로 들었다. 그러면서 엔비디아 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에 들어갈 HBM4 물량 중 마이크론의 점유율을 ‘0%’로 예상했다. 보고서대로라면 5세대인 HBM3E 시장에서는 3파전이었던 구도가 2파전으로 압축되는 것이다.



보고서는 HBM4 물량의 70%는 SK하이닉스가, 30%는 삼성전자가 가져갈 것으로 봤다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 모두 참여하는 글로벌 HBM4 시장 점유율 전망과 비교하면 한국 기업 비중이 크게 확대된 것이다. 시장조사업체인 카운터포인트는 올해 글로벌 HBM4 시장에서 SK하이닉스가 54%, 삼성전자는 28%, 마이크론은 18%를 차지할 것으로 예상했다.



삼성전자와 SK하이닉스는 HBM4 시장 주도권을 잡기 위해 각축전을 벌이는 중이다. 삼성전자는 설 연휴 이후 업계 최초로 HBM4 양산·출하에 들어갈 예정이다. SK하이닉스는 대규모 공급 물량을 배정받은 상태에서 HBM4 성능 최적화 막바지 작업을 진행 중인 것으로 전해졌다.



다만 엔비디아가 특정 기업에 대한 의존도를 낮추기 위해 마이크론을 HBM4 공급망에서 완전히 배제하지 않을 것이라는 분석도 제기된다. HBM4는 5세대인 HBM3E보다 양산 난도가 높기 때문에 공급망을 여러 개 두지 않으면 안정적인 물량을 확보하는 데 차질이 생길 수 있다.



이에 따라 마이크론이 수개월 내에 HBM4 공급을 시작할 것이라는 전망도 나온다. 산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)도 최근 실적 발표에서 “2분기부터 자체 HBM4 생산을 본격적으로 확대할 계획”이라고 밝힌 바 있다.



김양팽 산업연구원 전문연구원은 “삼성전자가 엔비디아에 HBM3E를 공급하는 데 초반에 어려움을 겪었던 것처럼 마이크론 역시 일시적으로 엔비디아가 요구하는 사양을 못 맞춘 것으로 보인다”고 설명했다. 이어 “마이크론이 차세대 제품을 개발하고 있기 때문에 조만간 HBM4 시장을 둘러싼 경쟁 구도에 다시 합류할 것”이라고 덧붙였다.



곽동신 한미반도체 회장도 이날 기자들과 만나 핵심 고객사인 마이크론의 엔비디아 공급 탈락설에 대해 “잘될 것 같다. (TC본더) 오더가 많이 들어오고 있다”고 선을 그었다.



차민주 기자 lali@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국 메모리 반도체 기업 마이크론이 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 칩 초기 생산 물량에 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 공급하지 못할 수 있다는 전망이 나왔다. 메모리 업계 3위인 마이크론이 HBM4 경쟁에서 이탈할 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 시장 지배력이 더 커지게 된다. 다만 공급망 다변화를 꾀하고 있는 엔비디아가 마이크론을 완전히 배제하지는 못할 것이라는 반론도 만만치 않다.11일 반도체 업계에 따르면 반도체 연구업체 세미애널리시스는 최근 발간한 보고서에서 마이크론이 엔비디아 초기 HBM4 공급망에 포함되지 않을 것으로 전망했다. 보고서는 엔비디아가 요구한 성능 기준을 맞추지 못한 점을 그 이유로 들었다. 그러면서 엔비디아 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에 들어갈 HBM4 물량 중 마이크론의 점유율을 ‘0%’로 예상했다. 보고서대로라면 5세대인 HBM3E 시장에서는 3파전이었던 구도가 2파전으로 압축되는 것이다.보고서는 HBM4 물량의 70%는 SK하이닉스가, 30%는 삼성전자가 가져갈 것으로 봤다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 모두 참여하는 글로벌 HBM4 시장 점유율 전망과 비교하면 한국 기업 비중이 크게 확대된 것이다. 시장조사업체인 카운터포인트는 올해 글로벌 HBM4 시장에서 SK하이닉스가 54%, 삼성전자는 28%, 마이크론은 18%를 차지할 것으로 예상했다.삼성전자와 SK하이닉스는 HBM4 시장 주도권을 잡기 위해 각축전을 벌이는 중이다. 삼성전자는 설 연휴 이후 업계 최초로 HBM4 양산·출하에 들어갈 예정이다. SK하이닉스는 대규모 공급 물량을 배정받은 상태에서 HBM4 성능 최적화 막바지 작업을 진행 중인 것으로 전해졌다.다만 엔비디아가 특정 기업에 대한 의존도를 낮추기 위해 마이크론을 HBM4 공급망에서 완전히 배제하지 않을 것이라는 분석도 제기된다. HBM4는 5세대인 HBM3E보다 양산 난도가 높기 때문에 공급망을 여러 개 두지 않으면 안정적인 물량을 확보하는 데 차질이 생길 수 있다.이에 따라 마이크론이 수개월 내에 HBM4 공급을 시작할 것이라는 전망도 나온다. 산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)도 최근 실적 발표에서 “2분기부터 자체 HBM4 생산을 본격적으로 확대할 계획”이라고 밝힌 바 있다.김양팽 산업연구원 전문연구원은 “삼성전자가 엔비디아에 HBM3E를 공급하는 데 초반에 어려움을 겪었던 것처럼 마이크론 역시 일시적으로 엔비디아가 요구하는 사양을 못 맞춘 것으로 보인다”고 설명했다. 이어 “마이크론이 차세대 제품을 개발하고 있기 때문에 조만간 HBM4 시장을 둘러싼 경쟁 구도에 다시 합류할 것”이라고 덧붙였다.곽동신 한미반도체 회장도 이날 기자들과 만나 핵심 고객사인 마이크론의 엔비디아 공급 탈락설에 대해 “잘될 것 같다. (TC본더) 오더가 많이 들어오고 있다”고 선을 그었다.차민주 기자 lali@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지