약물운전 처벌 세지는데… ‘어디까지 약물인가’ 논란

형량 상향 도로교통법 4월부터 시행

처벌 약물에 ‘마약·향정신성’만 규정

약사회는 의약품 성분도 ‘주의’ 분류

식약처·제약업계, 기준 확대 유보적



오는 4월 약물 운전 처벌 강화를 앞두고 정상 운전을 방해하는 약물의 기준에 관해 전문가 집단과 정부가 이견을 보이고 있다. 약물 전문가들은 운전에 영향을 주는 약물을 폭넓게 규제하자고 하는 반면 정부는 마약류나 환각물질 등에 국한하는 현 기준을 바꿀 생각이 없다.



11일 경찰에 따르면 경찰청은 최근 의료계 단체에 진료·복약 상담 시 약물 부작용을 적극적으로 지도할 것을 요청하는 협조 공문을 보냈다. 도로교통법 개정안 시행으로 4월 2일부터 약물 운전자에 대한 처벌이 ‘징역 3년 이하 또는 1000만원 이하 벌금’에서 ‘징역 5년 이하 또는 2000만원 이하 벌금’으로 강화되는 데 따른 것이다.



현재 법이 규정하는 ‘약물’은 마약류관리법에 따른 마약·향정신성의약품 및 대마, 화학물질관리법에 따른 환각물질이다. 해당 약물을 복용해 운전자가 주의력이나 판단력이 떨어진 상태로 운전하면 단속될 수 있다.



그런데 대한약사회는 약물 운전의 기준이 되는 성분 범위가 협소하다고 지적한다. 마약류뿐 아니라 일반의약품의 여러 성분도 운전에 영향을 끼칠 수 있다는 이유에서다. 약사회는 지난 3일 마련한 자체 가이드라인에서 약물 386종을 선별해 단순주의(레벨 0~1) 3종, 운전주의(레벨 1) 166종, 운전위험(레벨 2) 119종, 운전금지(레벨 3) 98종으로 분류했다.



여기에는 감기약으로 쓰이는 항히스타민제를 비롯해 당뇨약, 여드름치료제, 비아그라 등도 포함된다. 오남용 시 졸음, 시야 흐림, 색각 이상 등의 부작용을 일으킬 수 있는 의약품이다. 항히스타민제 ‘디펜히드라민’은 일반감기약 성분의 2배 이상인 50㎎만 복용해도 면허 취소 수준인 혈중 알코올 농도 약 0.1%에 준한다는 연구 결과가 있다.



감기약을 복용한 채 운전해 사고나 논란이 불거진 사례도 있다. 지난달 2일 서울 종각역에서 택시가 인도로 돌진해 15명의 사상자를 일으킨 사고에서 국립과학수사연구원 정밀검사 결과 운전자에게 ‘감기약 성분’이 검출된 것으로 알려졌다.



이혜정 약사회 학술이사는 “운전 능력을 떨어트리는 의약품은 마약·향정신성에 국한되지 않는다”고 설명했다. 이범진 아주대 약학과 교수도 “정상 운전에 영향을 주는 약물은 일반·전문의약품, 마약류 구분 없이 목록을 만들고, 운전 제한 시간 또는 농도 기준을 별도 마련해야 한다”고 말했다. 약사회는 식품의약품안전처와 경찰청에 운전주의 약물 목록 및 가이드라인 제정을 공식 요청했다.



하지만 식약처는 관련 가이드라인에 유보적인 입장이다. 제약업계는 운전에 영향을 주는 약물의 범위를 넓히는 데 부정적이다. 한 제약업계 관계자는 “(약사회 목록에는) 고혈압약, 진통제, 탈모약 등에 들어간 성분이 대거 포함됐는데, 이대로면 운전할 수 있는 사람이 없을 것”이라고 말했다.



경찰 관계자는 “일반 의약품의 경우 얼마큼 복용하면 운전 능력에 유의미한 영향을 끼치는지 등 관련 연구를 검토하고 있다”고 말했다.



이정헌 기자



