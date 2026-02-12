중앙당 vs 서울시당… 국힘 징계 내전
시당 ‘고성국 탈당 권유’ 중징계
한동훈 축출 판박이 ‘미러링’ 반격
중앙당 윤리위는 배현진 소환
국민의힘이 징계 내전을 벌이고 있다. 중앙당 윤리위원회는 11일 서울시당을 사당화했다는 이유로 제소된 친한(친한동훈)계 배현진 의원(시당위원장)을 소환해 징계 전 소명 절차를 밟았다. 서울시당 윤리위는 강성 유튜버 고성국씨에 대해 한밤중 탈당 권유 중징계를 내렸다. 중앙당 윤리위가 친한계를 축출했던 방식을 그대로 빼닮은 ‘미러링’ 조처다.
서울시당 윤리위는 전날 오후 11시30분쯤 고씨가 해당 행위를 했다며 탈당 권유 징계를 의결했다. 고씨가 전두환 전 대통령에 대해 “거의 피를 흘리지 않고 민주화를 이끌어내는 역사적 대타협을 했다”며 그의 사진을 당사에 걸자고 주장하는 등 역사를 왜곡하고 갈등을 조장했다는 점을 근거로 제시했다. 오세훈 서울시장에 대한 컷오프 선동, 서부지법 폭력사태 옹호도 근거에 포함됐다.
정치권에선 일종의 미러링 전략 아니냐는 해석도 나왔다. 징계 직전 이뤄진 윤리위원장 교체, 이례적으로 신속했던 절차, 한밤중 결과 발표 등이 한동훈 전 대표나 김종혁 전 최고위원에 대한 중앙당 윤리위의 조처와 빼닮았다는 것이다. 윤석열 전 대통령 구형 날 한 전 대표 징계가 결정된 것처럼 고씨 징계는 배 의원 소환 전날 이뤄졌다.
배 의원은 이날 소명 절차를 마친 후 고씨 징계와 관련해 “중앙당이 처리하기 힘든 숙제를 서울시당 윤리위가 용기 있게 해냈다”고 밝혔다. 본인 징계 건을 두고는 “정치적 단두대에 세워 껄끄러운 시당위원장을 징계할 수 있어도 민심을 징계할 수는 없다”고 비판했다.
고씨 역시 “자격 없는 윤리위원장이 소명권을 무시하고 일방적으로 밀어붙인 불법 결정”이라며 이의를 신청, 공은 중앙당 윤리위로 넘어왔다. 징계 요구가 친한계 주도로 이뤄진 만큼 중앙당 윤리위가 결론을 뒤집을 가능성이 거론된다. 다만 이 경우 윤어게인 주장을 용인한다는 것이어서 당으로선 부담이다. 장동혁 지도부를 비판했다는 이유로 김 전 최고위원이 동일한 징계를 받았는데 더 해당(害黨) 발언을 한 고씨를 봐주면 형평성 논란이 불거질 수 있다. 한 친한계 인사는 “징계를 뒤집는다면 당 윤리위가 정적 숙청 도구로 활용됐다는 걸 입증하는 것”이라고 말했다. 이날 대구와 전남 나주를 방문한 장 대표는 “윤리위 결정에 다른 정치적 고려는 없을 것”이라며 거리를 뒀다. 보수 핵심인 대구 서문시장에선 “윤어게인 버리고 정신차리라” “윤어게인 버리면 지선 진다” 등 양분된 목소리가 장 대표를 향했다.
정우진 기자, 대구·나주=최수진 기자 uzi@kmib.co.kr
