‘정신아 체제’ 2년 연장… 카카오 대표 연임 유력
카카오 정신아(사진) 대표 체제가 2년 더 유지될 것으로 보인다. 카카오는 11일 오후 이사회를 열고 정 대표에 대한 2년 임기 재선임 안건을 의결했다고 공시했다. 해당 안건은 다음 달 26일 정기 주주총회에서 최종 확정된다. 지난해 카카오 실적이 역대 최고치로 예상되면서 안건은 무리 없이 주총을 통과할 공산이 크다는 게 대체적인 관측이다. 연임이 결정되면 정 대표 임기는 2028년 3월까지 이어진다.
2024년 3월 취임한 정 대표는 창업자 부재와 카카오를 둘러싼 사법 위기 속에서도 경영 효율화를 이끌었다는 평가를 받는다. 에이전틱 인공지능(AI)를 중심으로 한 AI 전략이 한창 실행 중인 상황에서 리더십 강화에 힘을 실었다는 분석도 나온다. 카카오는 정 대표가 취임한 뒤 지난해 2분기와 3분기 연속 역대 최대 실적을 기록했다. 분기 영업이익은 처음 2000억원을 돌파했고, 영업이익률도 약 4년 만에 10% 수준을 회복했다.
박선영 기자
