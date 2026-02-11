“핵무기는 절대 안 된다”… 트럼프, 이란에 항모 추가 배치 검토
협상 시작 후 군사적 압박 병행
방공 미사일 이동식 트럭에 탑재
이스라엘, 탄도미사일 제외 안돼
이란과 핵 협상을 재개한 도널드 트럼프 미국 대통령이 “협상이 타결되지 않을 경우 지난번과 같은 매우 강력한 조치를 취할 수밖에 없다”고 경고했다. 지난해 6월 이란 핵시설 공습을 거론하며 무력 사용 가능성을 재차 시사한 것이다. 미국은 최근 카타르 미군기지 방공 미사일을 이동식 트럭에 탑재하고, 이란산 원유 운송 유조선 나포 방안도 검토하는 등 여러 군사옵션을 들여다보고 있다.
트럼프 대통령은 10일(현지시간) 악시오스와의 인터뷰에서 “우리의 함대가 그곳으로 향하고 있다”며 “또 다른 항공모함 전단을 보낼 수도 있다”고 말했다. 앞서 미군은 지난달 26일부터 에이브러햄링컨 항모전단을 중동 해역에 배치했는데 추가로 항모전단을 보내는 방안을 검토 중이라는 것이다.
미국은 협상 테이블에 앉긴 했지만 군사적 압박도 병행하고 있다. 이날 로이터통신에 따르면 중동 최대 미군기지인 카타르 알우데이드 공군기지에 배치된 방공 미사일 운용방식에 변화가 포착됐다. 위성사진 분석 결과 미군은 기존 반고정식 발사대 대신 패트리엇 방공 미사일을 이동식 트럭형 발사대에 탑재해 운용 중인 것으로 나타났다.
위성사진 분석 전문가 윌리엄 굿힌드는 “이 같은 조치는 패트리엇 미사일의 기동성을 크게 높여 유사시 다른 지역으로 이동하거나 신속히 재배치할 수 있게 한다”고 설명했다.
미국은 이란의 주요 자금줄인 ‘그림자 함대’(제재 회피 유조선)를 나포하는 방안도 검토한 것으로 알려졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 복수의 정부 관계자를 인용해 이란산 원유 운송 유조선 나포를 논의했으나 보류했다고 보도했다.
관계자들은 미국의 단속이 강화되면 이란이 미국의 동맹국 원유를 실은 유조선을 나포하거나 전 세계 원유 물동량의 최대 25%가 통과하는 호르무즈해협을 봉쇄해 보복할 가능성이 크다고 봤다. 이는 유가 급등으로 이어져 트럼프 대통령에게도 정치적 부담이 될 수 있다.
미국은 압박 수위를 높이는 동시에 협상에서 유연성을 시사하는 메시지도 내놓고 있다. 당초 미국은 이스라엘과 마찬가지로 우라늄 농축 전면 중단과 탄도미사일 프로그램 제한을 요구해 왔다. 그러나 1차 핵 협상이 열린 지난 6일 트럼프 대통령은 전용기에서 ‘이란이 핵무기를 보유하지 않는다는 조건만 포함된 합의도 수용할 수 있느냐’는 질문에 “가능하다. 조건은 단 하나, 핵무기는 절대 안 된다”고 말했다. 그는 악시오스 인터뷰에서도 “이번 협상은 매우 다르다. 우리는 이란과 훌륭한 합의를 이룰 수 있다”고 밝혔다.
반면 이스라엘은 탄도미사일 프로그램을 제외한 제한적 합의에 나설 가능성을 우려한다. 폭스뉴스에 따르면 최근 이스라엘 안보 당국은 이란의 탄도미사일 프로그램을 ‘실존적 위협’으로 규정하고, 필요할 경우 이스라엘이 단독 행동에 나설 수 있다는 입장을 미국 측에 전달했다. 이란의 미사일 제조·개발 시설을 타격해 프로그램을 약화시키는 작전 구상도 함께 제시한 것으로 전해졌다.
